Inge Brigt Aarbakke kan ikke skryte nok av sine ansatte. I år skal de levere mer enn noen gang. Foto: Jon Ingemundsen

Nå skal Aarbakke endelig få ro til voldsom vekst

Hitecvision har bestemt seg for ikke å selge sin halvdel av bedriften hans. Inge Brigt Aarbakke gleder seg til å bruke tiden på å vokse, ikke pleie potensielle kjøpere.

Erlend Skarsaune

Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 18.02.2020 07:13

Under det hvite lerretet skimtes mosaikkveggen. Den fulgte med da Bryne Mek. flyttet fra lokalene nede i sentrum i 1996, ble heist på plass gjennom taket i det nye bygget i Vardheia rett nord for Bryne.

Inge Brigt Aarbakke skrur av projektoren. Han har akkurat fortalt de få ansatte som er igjen i lokalene her om planene for i år. Når 2020 er over, skal de også flyttes over til hovedlokalene til Aarbakke på andre side av Bryne.

Da skal de ha vært med på å dra Aarbakke AS forbi milliarden i omsetning, 100 millioner kroner i måneden, helt til 1,2 milliarder kroner. Det blir et rekordår for den mekaniske bedriften på Bryne, nesten tre ganger så mye som i 2017 da omsetningen endte på 421 millioner kroner.

Driftsresultatet for 2020 regner Aarbakke med skal bli over 200 millioner kroner.

– Det er ikke fordi vi tar oss for godt betalt, men fordi vi driver så utrolig godt og effektivt, sier han.

Totalt er Aarbakke nå 290 ansatte. Så skal 22 nye lærlinger inn. Mot slutten av året er planene å være rundt 315 ansatte.

– Målet vårt er egentlig å ta ny vekst uten å ansette så mange nye, sier Aarbakke.

For ham er Aarbakke en livsstil. Før han legger seg om kvelden, sjekker Inge Brigt Aarbakke statusen på fabrikken på mobilen. Foto: Jon Ingemundsen

Tjenet enda mer

I januar 2006 kjøpte Inge Brigt Aarbakke opp Bryne Mek. Noen måneder senere samme år fikk han selv med Hitec Vision på eiersiden, da oppkjøpsfondet kjøpte halvparten av aksjene.

Opprinnelig var planen at Hitecvision skulle selge etter noen år. Så kom finanskrisen og de opprinnelige planene ble forpurret. Akkurat da veksten var på plass igjen, kom oljekrisen – og Hitecvision ble.

Men i år skulle det skje. Nye eiere skulle inn. Så ble det ikke noen av likevel. Hitecvision skal ikke selge Aarbakke, men etablerer heller det nye industrikonsernet Moreld.

For Inge Brigt Aarbakke – gründer, administrerende direktør og 50-prosenteier i Aarbakke AS – er det godt nytt.

– Vi trenger langsiktighet. Nå trenger vi ikke rigge oss for salg hver dag, men kan bruke kreativiteten vår på å tjene penger, sier Aarbakke.

Slitsom prosess

Han har vært klar på at det aldri har vært snakk om at han skal ut, selv om eierandelen hans kunne blitt en annen. Nå er han glad for at Hitecvision og han fortsetter som eiere som før.

– Hitec har vært en god eier for oss og er like stolte av Aarbakke som jeg er. De har vært med oss gjennom noen tøffe år, og de har investert i oss, selv når vi har vært rigget for salg.

Nå som eierspørsmålet er besvart, trenger ikke Aarbakke lenger bruke tid på potensielle kjøpere som spør og graver om alt mulig.

– Prosessen har vært slitsom for organisasjonen. Så når vi slipper det, kan vi jobbe for å vokse enda mer. Vi kan senke skuldrene og gjøre mer av det vi er gode på.

Les også: Oljeleverandøren Apply passerte 2 milliarder kroner for første gang i fjor

Han legger ikke skjul at på at han er stolt over det de ansatte og han har fått til. I 2019 endte omsetningen på 937 millioner kroner, med et driftsresultat på (EBITDA) på 161 millioner. Det er klart mest av alle Hitecvision-bedriftene i det nye konsernet.

Målet er altså å vokse videre til 1,2 milliarder kroner i år. Aarbakke sjekker kjapt på telefonen – ordreboken for resten av 2020 er nå på 682 millioner kroner.

– Og så har vi allerede levert for 100 millioner i januar. Så det har vært en knallgod start på året. Vi er rett og slett galflinke, og vi får god hjelp av andre bedrifter på Jæren. Vi vinner ordre internasjonalt, nå er andelen på 70 prosent, sier Aarbakke.

Overskudd av energi

Aarbakke er en oljeleverandør. Men at Hitecvision og det nye konsernet Moreld varsler at det også skal satses mot nye bransjer som havvind og fiskeoppdrett klinger godt også på Bryne.

– Vi vil ha flere føtter å stå på. Og noen av våre beste kunder er allerede i dag utenfor oljeindustrien. Vi er opptatt av å være best, av å være effektive, og da kan vi også levere til andre bransjer. Så skal vi jobbe for å jobbe enda fortere og bli enda mer lønnsomme. Vi ser på dette som en mulighet, ikke som en trussel, sier Aarbakke.

Nå tror han også at effektiv drift også blir et klimafortrinn for leveranser til oljeindustrien. Aarbakke-lokalene på Håland har overskudd av energi. Nå skal denne utnyttes bedre og brukes til oppvarming av nabobedrifter.

– Vi har fått støtte fra Enova til å bygge om lokalene her. Nå blir vi klimanøytrale, og skal levere produkter med CO₂-sertifikat. Noen må uansett lage det oljeindustrien trenger og da mener vi det er bra at vi kan gjøre det på en grønnere måte, sier Aarbakke.