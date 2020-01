Total Norges hovedkontor ligger i Dusavika i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Hver fjerde medarbeider må gå fra Total Norge

Oljeselskapet gjennomfører ny nedbemanning. Nyheten blir møtt med sjokk og skuffelse blant de ansatte.

Ola Myrset/ Stavanger Aftenblad

27.01.2020

Den franske oljegiganten Total skal kutte mellom 20 og 30 årsverk i Norge. Selskapet, som har hovedkontor i Stavanger, har i dag 108 ansatte her.

Roy Hoel er tillitsvalgt for Tekna i Total. Han forteller om sterke reaksjoner blant de ansatte i Dusavika.

– Folk er helt lammet. Dette blir møtt med sjokk og skuffelse, sier han til Stavanger Aftenblad.

Fakta Total E & P Norge Datterselskap av fransk oljegigant

Hovedkontor i Stavanger

108 ansatte

Eierandeler i om lag 65 lisenser på norsk sokkel

Den fjerde største produsenten på norsk sokkel

De siste årene er antallet ansatte kraftig redusert i Total Norge. I 2017 var det nesten 400 medarbeidere i selskapet. 121 meldte overgang til Equinor da Martin Linge-feltet ble solgt.

I 2018 gikk det mot oppsigelser da 70 stillinger skulle bort, men saken løste seg til slutt med frivillige løsninger.

– Jeg trodde vi var ferdige med slikt nå, sier Hoel.

Roy Hoel, til venstre, er tillitsvalgt for Tekna i Total. Her sammen med kollega Monica Paulsen Reisænen fra Industri Energi ved en tidligere anledning. Foto: Jarle Aasland

Ferdig i mars

Total Norge ber nå de ansatte vise interesse for stillingene som inngår i det nye organisasjonskartet. Fristen er satt til tirsdag 28. Januar. Deretter skal posisjonene fylles. Arbeidet skal være ferdig i mars.

– Vi vil gjennomføre dette relativt raskt. Vi ønsker ikke at det drar ut og skaper langvarig usikkerhet. Samtidig skal det gjøres på en skikkelig måte, sier pressekontakt Leif Harald Halvorsen i Total Norge.

Det er fortsatt ikke avgjort hva som skjer med dem som ikke får plass i den nye organisasjonen.

– De vil få tilbud om sluttvederlag eller andre løsninger, for eksempel ledige stillinger internasjonalt. Eventuelle sluttavtaler vil blant annet avhenge av den enkeltes alder. Som tidligere håper vi å komme i mål ved frivillige løsninger, sier Halvorsen.

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen 5. oktober i fjor. Foto: Jon Ingemundsen

Avviste ny nedbemanning

Det er flere grunner til at omorganiseringen skjer nå, men gjennomgangsmelodien er effektivisering. Halvorsen viser til at det har skjedd endringer som gjør dette til et gunstig tidspunkt. Blant annet startet Johan Sverdrup-feltet, der Total er partner, produksjonen i oktober. Det betyr at selskapets arbeid opp mot feltet blir annerledes enn tidligere.

Ifølge Halvorsen er nye ledergruppe allerede presentert. Prosessen videre omfatter alle andre deler av organisasjonen.

– Men noen avdelinger vil ha større endringer enn andre, sier pressekontakten.

Han peker spesielt på administrative støttefunksjoner og finanstjenester. Deler av finansavdelingen skal flyttes til lavkostlandet Romania, der Total allerede har en stor avdeling.

I et intervju i sommer avviste finansdirektør Ulrich Bollhauer at det var nye kutt på gang i Norge.

– Hva er endret siden da?

– Vi har sett at det er muligheter for å få til ytterligere gevinster gjennom effektivisering, sier Halvorsen.

Martin Linge-prosjektet er kraftig forsinket og har blitt langt dyrere enn planlagt. Totalt er overskridelsen nå på 25,7 milliarder. Foto: Jarle Aasland

Blir i Norge

Total er den fjerde største produsenten på norsk sokkel etter Equinor, Petoro og Vår Energi.

Selskapet omsatte i 2018 for 35,1 milliarder kroner på norsk sokkel. Resultatet før skatt økte med 78 prosent – fra 9,8 til 17,4 milliarder kroner.

I 2018 solgte selskapet sine eierandeler i skandaleprosjektet Martin Linge og funnet Garantiana til Equinor. Salgene markerte en endring i strategien: Selskapet skal ikke lenger være operatør, men partner på norsk sokkel.

Total har likevel hevdet at det fortsatt skal satses i Norge. «Total fortsetter å være en betydningsfull aktør og har et langsiktig perspektiv på aktiviteten i Norge,» skrev selskapet i årsrapporten for 2018.

Halvorsen understreker at dette fortsatt gjelder.

– Ja, våre langsiktige ambisjoner står fortsatt ved lag. Nettopp derfor tar vi nå grep for å sikre lønnsomhet og effektivitet fremover, sier Halvorsen.

