Mange arbeidere blir sendt hjem fra Aker Solutions verft i Egersund. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Jon Ingemundsen More

Aker Solutions sender hjem 700 utenlandske arbeidere fra Egersund

Aker Solutions ønsker ikke å ha mange hundre arbeidere boende på verftet etter nye koronatiltak.

Publisert Published on 13.03.2020 14:10

Torsdag innførte norske myndigheter strenge regler for å håndtere koronakrisen. Nå får situasjonen følger for Aker Solutions verft i Egersund.

– Som en konsekvens av de nye tiltakene har vi besluttet å demobilisere alle utenlandske arbeidere fra land utenfor Norden ved vårt verft i Egersund og i Sandnessjøen, forklarer pressekontakt Cathrine Gjertsen i Aker Solutions.

Det dreier seg om rundt 700 innleide arbeidere i Egersund og om lag 15 i Sandnessjøen i Nordland.

– Ikke forsvarlig

Det jobber totalt 2400 mennesker på verftet i Egersund i dag. Opp mot 800 av disse bor i brakker og flotell på verftsområdet.

– Det vil ikke være forsvarlig å huse mange hundre personer i hjemmekarantene i brakker over lang tid, og vi mener derfor at det er bedre for alle parter at de reiser hjem i stedet, sier Gjertsen.

Aker Solutions har nå gitt beskjed om at medarbeidernes bemanningsbyråer skal iverksette hjemreise.

– Det viktig å understreke at alle som reiser, er friske. Dersom noen har symptomer, vil de bli fulgt opp i henhold til gjeldene retningslinjer.

Store prosjekter

Ifølge Gjertsen er det for tidlig å si hva nedtrappingen betyr for driften ved verftet i Egersund. Det jobbes for tiden med flere store prosjekter der.

– Kan det bli permitteringer av øvrig personell ved verftet?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi jobber med å se hvordan vi kan utføre våre prosjekter med de ressursene vi har, sier Gjertsen.

Tidligere i dag skrev Sysla at Kværner på Stord sender hjem 1100 utenlandske arbeidere som følge av de nye koronatiltakene.