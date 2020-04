F.v.: Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor for utvikling og produksjon Norge, konsernsjef i Equinor Eldar Sætre og Grete Birgitte Haaland, Equinor direktør for landanlegg i Norge, presenterer nye klimaambisjoner under en pressekonferanse mandag. Foto NTB Scanpix More

Equinor skal satse hardt på elektrifisering

Store midler settes av til elektrifisering av Equinors norske virksomhet, samt har selskapet et mål om å lagre store mengder C02 i Nordsjøen for hele Europa.

Publisert Published on 06.01.2020 11:25

Søndag kom mange medier med nyheten om at Equinor har lagt store planer for å kutte sine utslipp av klimagasser på sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent i 2030, 70 prosent i 2040 og 100 prosent i 2050.

Konsernsjef Eldar Sætre holdt ikke tilbake lovord om deres nye satsing på en pressekonferanse mandag.

– Ambisjonene våre er unike, og er knapt nok gjennomførbare noe annet sted i verden. I Norge har vi god tilgang på fornybar energi, et robust kraftnettverk, samt en politikk som støtter, og med C02-avgift og et kvotesystem som fungerer, sa Sætre under pressekonferansen.

Selv om teknologi skal bidra til store kutt for energi-selskapet, vil også produksjonen i seg selv være under halvparten i 2050, ifølge Equinor.

Mye til elektrifisering

Totalt skal Equinor og partnere investere 50 milliarder kroner før 2030 på satsingen. Mye av dette vil gå til elektrifisering av produksjon og prosessanlegg i Norge.

– De uttalte 50 milliarder kronene vil gå til prosjekter som er kjent, mange av disse er prosjekter på elektrifisering, sa Sætre.

Når Equinor nå skal gå i gang med å elektrifisere de andre feltene på norsk sokkel, vil dette kreve stor kapasitet.

– Dette vil kreve mye. For å ta et eksempel: For å elektrifisere Troll C-plattformen kommer det til å kreve 400.000 arbeidstimer, eller 300 mennesker i løpet av et helt år, fortalte konserndirektør for utvikling og produksjon, Arne Sigve Nylund, under pressekonferansen.

Vil lagre karbon for Europa

– Ingen grunn til at ikke hydrogen og karbonfangst kan bli like stor som fornybar energi, sa Sætre.

Videre fortalte konserndirektør landanleggene, Grete Haaland, at deres ambisjoner for karbonfangst- og lagring ikke begrenser seg til deres produksjon, eller norsk produksjon for den saks skyld.

– Vi tror nordsjøen kan bli lagring for hele Europa, fortalte Haaland.

– Vi ønsker å lagre C02 der vi har hentet ut olje fra, som har gitt oss enorm verdiskapning og velstand, sa Sætre.

Raffineriet på Mongstad nevnte Haaland som et av de viktigste prosjektene deres for karbonfangst.

Skal ikke påvirke kraftprisene

Når Equinor skal erstatte energibruken på plattformene med elektrisitet kommer de til å trenge totalt 17 TW. Dette skal hentes fra Equinors egne havvind-installasjoner og fastlands-Norge.

– Etterspørselen vil kunne dekkes på en sånn måte at det ikke påvirker strømprisene, vi legger til grunn at det blir mer produksjon, og i tillegg har det de siste årene har det vært et kraftoverskudd i Norge, sa Sætre.

– Kraftnettverket må forsterkes enkelte steder og vi legger til grunn stabile rammevilkår for vår satsing, fortsatte Sætre.

