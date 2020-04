Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor More

Disse verdiene kan Equinor måtte ta tap på: – Kan komme en god del

Equinor kan måtte kutte sine oljeprisutsikter og skrive ned verdier etter oljefallet, tror analytikere. Både BP og Shell vil skrive ned for milliarder.

Kjetil Malkenes Hovland

Publisert Published on 02.04.2020 07:41

I høst skrev Equinor ned verdien av amerikanske oljefelt på land med rundt 25 milliarder kroner.

Det skjedde etter at selskapet hadde senket oljeprisutsiktene sine med noen dollar per fat. På dette tidspunktet ventet Equinor fortsatt en oljepris på 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar fatet i 2030.

Selskapet kan måtte justere disse forventningene etter det dramatiske oljeprisfallet til ned mot 21 dollar fatet i kjølvannet av coronakrisen. Og da må trolig verdiene skrives ned enda mer.

– Det ligger nok forventninger om det, sier Equinor-analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

– Jeg tror det kan komme en god del nedskrivninger allerede i første kvartal, sier han.

Onsdag handlet nordsjøoljen Brent til 25 dollar fatet, fra 66 dollar fatet ved årsskiftet.

Olaisen tror at også Equinor kan skrive ned andre eiendeler enn landbasert aktivitet i USA.

– Det tror jeg. Den store risikoen nå er onshore USA, østkysten av Canada der Bay du Nord-prosjektet er lagt i skuffen, og LNG-prosjektet i Tanzania samt tungoljeprosjekter i Storbritannia, sier han.

BP og Shell skriver ned

Oljeprisfall og nedskrivninger vil kunne ramme bunnlinjen i flere oljeselskaper, og gi noen stygge smeller i første kvartal.

Onsdag melder oljegiganten BP at den venter en nedskrivning i første kvartal på én milliard dollar (rundt 10 milliarder kroner). Shell venter nedskrivninger på opptil 8,3 milliarder kroner før skatt i første kvartal.

Også Equinor-analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie tror at Equinor vil kunne skrive ned verdier i første kvartal.

– Det er rimelig å anta. De vil nok gjøre en vurdering, og hvis prisutviklingen i første kvartal gir grunnlag for kutt i langsiktige prisutsikter, så kan de skrive ned, sier Bjørgan til E24.

Hvor mye, det kommer an på hvor optimistisk selskapet er til oljeprisen. Analytikere har anslått at oljeprisen kan havne ned i 10 dollar fatet på kort sikt, men de fleste venter oppgang når aktiviteten øker igjen etter coronakrisen.

Mest opptatt av cash

Bjørgan understreker imidlertid at han ikke er så opptatt av den regnskapstekniske verdien av Equinors eiendeler til enhver tid. Det viktigste nå er om selskapet får inn nok penger, og hva som skjer med oljeprisen.

– Kontantstrømmen er det viktigste for mitt formål. Det er det som er grunnlaget for verdien i selskapet. Det er viktig når man skal forsøke å anslå aksjekursen. Ellers er momentet viktig, hvilken vei markedet går. Og det handler mye om utviklingen i oljeprisen, sier Bjørgan.

– Det er mye som tyder på at oljeprisen skal enda litt lavere før den forhåpentligvis snur. Det er veldig mange bevegelige deler i modellene for oljeprisen nå både på tilbud og etterspørsel. Usikkerheten er større enn på lenge, sier han.

Spent på utbyttet

Equinor har varslet grep etter prisfallet, som å kutte i letingen. Investeringene er kuttet fra 10–11 milliarder dollar til 8,5 milliarder dollar. Selskapet har også pauset planene om å kjøpe tilbake aksjer for over seks milliarder kroner.

– Vi bryr oss ikke all verden om nedskrivninger. Det vi bryr oss om nå er kontantstrømmen, og at den ikke blir for negativ slik at giringen (belåningen, journ.anm.) i selskapet blir for høy. Det blir også fokus på om Equinor vil kutte utbyttet, sier Olaisen.

– Det sitter langt inne?

– Det er mange aktører som gjør det nå, så jeg tror ikke det sitter så langt inne. Jeg tror aksjemarkedet håper at Equinor heller kutter utbytte enn at de går over til utbytteaksjer slik de gjorde under forrige oljeprisfall, sier Olaisen.

Han viser til Equinors grep med å tilby utbytte i form av aksjer i stedet for kontanter, som ble tatt i bruk etter forrige oljeprisfall mellom 2014 og 2016. Dette grepet kan potensielt bli tatt i bruk igjen nå, ifølge Sparebank1 Markets.

Kraftig resultatfall i fjor

Smellen i oljeprisen i 2020 kommer etter et krevende år for Equinor i fjor, der resultatet etter skatt falt med 75 prosent fra året før til 1,85 milliarder dollar.

Det justerte resultatet, hvor selskapet luker bort støy og engangseffekter, falt i fjor til 13,48 milliarder dollar, en fjerdedel mindre enn året før.

Konsernsjef Eldar Sætre sa i februar til E24 at han ikke måtte låne penger så lenge oljeprisen holdt seg over 50 dollar fatet.

Selskapet la ikke frem noe scenario der oljeprisen falt til ned mot 20 dollar fatet, som er det laveste nivået siden 2002. Men på kapitalmarkedsdagen i februar holdt Sætre åpent for at oljeprisen kan svinge mye.

– Du vet, oljeprisen var 64 dollar i fjor, den, i gjennomsnitt. Vi glemmer det. Så den svinger, og det tror vi kommer til å skje også neste år, sa Sætre.