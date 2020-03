More

Oljeprisen er under 30 dollar for første gang siden oljekrisen

Oljeprisen er under 30 dollar per fatet. – Dette heller kaldt vann i blodet på hele oljenæringen.

Publisert Published on 16.03.2020 14:36

Februar 2016. Det var sist gang prisen på ett fat nordsjøolje var like lav som den handles til mandag ettermiddag.

Brent-oljen skiftet ved 14.30-tiden hender til 29,60 dollar per fat, en oljepris man ofte forbinder med oljekrisen i 2015. Dermed er oljeprisen ned over 12 prosent mandag, samtidig som Oslo Børs er i fritt fall.

– Dette heller kaldt vann i blodet på hele oljenæringen, sier Bjarne Schieldrop, råvarestrateg i SEB, til Sysla.

– Vil dempe investeringsapetitten i lang tid

– Opec skal øke produksjonen kraftig. Samtidig ser man nå at koronaviruset begynner å få veldig store konsekvenser på oljeetterspørselen. Alle slutter å fly og ingen kjører bil. Vi får et sterkt fall i etterspørselen mens tilbudet øker, da får vi et voldsomt overskudd og lagerbygging, sier Schieldrop.

Han frykter en stupende oljeetterspørsel fører til at oljelagrene bygger seg opp. Det kan gi en vedvarende lav oljepris.

– Man blir ikke kvitt overskuddet i lagrene på kort tid.

– Det vil gi en demper på investeringsapetitten i lang tid. Selv om oljeprisen kommer tilbake til 60 dollar etterhvert, vil oljepriskollapsen ligge friskt i minne.

SEB spår per dags dato at nordsjøoljen vil ha en snittpris på 40 dollar per fatet i 2020.

Norsk olje og gass: – Krevende situasjon

Kommunikasjonssjef i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, vil ikke fokusere for mye på kortsiktige svingninger i oljeprisen.

– En uke er kort tid i oljeprisens historie, sier han til Sysla.

Hansen legger til at en vedvarende lav oljepris “selvfølgelig” vil få konsekvenser for norsk oljeindustri.

– Hva slags konsekvenser og når de kommer, vet vi ikke enda, sier han.

– Fokuset nå er koronavirusutbruddet, og å ta vare på hverandre og arbeidsplassene for å opprettholde produksjon. Dette er en krevende situasjon for oss, og hele vårt samfunn. Det er helt uvirkelig for oss alle sammen.