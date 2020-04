Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Scanpix More

Oljeministeren lover snarlig svar om produksjonskutt

Regjeringen har ikke bestemt seg for om Norge skal følge etter Opec og andre oljeland og kutte produksjonen.

NTB

Publisert Published on 13.04.2020 13:35

– Vi vil konkludere om saken i nær fremtid, skriver olje- og energiminister Tina Bru (H) i en epost til NTB.

Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland ble endelig enige om kutt i oljeproduksjonen i et videomøte søndag. Kuttet blir på 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni.

Fredag diskuterte G20-landene om også andre oljeproduserende land som USA, Brasil og Norge skulle bidra med ytterligere kutt for å løfte oljeprisen.

– At produsentlandene i Opec+ nå har blitt enige, er meget positivt. Det er et viktig bidrag til en stabilisering av oljemarkedet i løpet av det neste året. Avtalen og diskusjonen på G20-møtet før helgen gjør at viktige brikker i regjeringens beslutningsgrunnlag er på plass, skriver Bru.

Ensidig kutt?

I begynnelsen av måneden sa statsråden at Norge ville vurdere ensidig kutt «dersom det støtter ressursforvaltningen og økonomien vår». Forutsetningen var at en bred gruppe land ble enige om å kutte produksjonen betydelig, uttalte hun til nyhetsbyrået Bloomberg.

Kuttene som Opec og flere andre oljeproduserende land nå er enige om, tilsvarer omkring en tidel av den globale forsyningen, slik den var før koronautbruddet rammet verdensøkonomien.

Først optimisme, så nedgang

Men flere analytikere stiller likevel spørsmål ved om det er tilstrekkelig dersom målet er å heve oljeprisen. Oljehandelen mandag speilet usikkerheten. Like etter at Opec-avtalen var på plass økte prisene, før entusiasmen dabbet av.

Prisen for et fat nordsjøolje gikk opp 5 prosent til 33,08 dollar fatet etter avtalen, men sank til 30,60 litt før klokka 12 mandag. Deretter klatret den litt oppover igjen.

Amerikansk lettolje ble solgt for 23,05 dollar fatet ved 13-tiden mandag ettermiddag, etter å ha vært oppe i 24,74 dollar tidligere på dagen.

Utsettelse

Kuttet i oljeproduksjonen tilsvarer det som var omkring en tidel av den globale forsyningen i tiden før koronapandemien rammet og lammet verdensøkonomien.

– Dette er i det minste en midlertidig lettelse for energinæringen og den globale økonomien. Denne industrien er for stor til la stoppe opp og alliansen tok ansvar med denne avtale, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy.

– Selv om kuttene er mindre enn markedet trengte og bare utsetter problemene som følger med oppbygging av lagerbeholdning, er det verste unngått – for nå, sier han.

Prat på privaten

Generalsekretær i Opec Mohammad Barkindo betegner avtalen og kuttet som historisk.

Også president Donald Trump var svært fornøyd.

– Dette vil spare hundretusenvis av energijobber i USA. Jeg vil takke og gratulere president Putin fra Russia og kong Salman av Saudi-Arabia, skrev han på Twitter.

De tre skal ha hatt en separat prat utenom videomøtet, om olje og annet, bekrefter Kreml.