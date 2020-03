Administrerende direktør i Lundin Petroleum, Alex Schneiter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix More

Lundin kutter utbytte: – Ekstraordinært

Styret i Lundin Petroleum har valgt å kutte utbytte for 2019 fra 1,80 dollar til 1 dollar per aksje.

Publisert Published on 24.03.2020 07:48

Det skriver Lundins konsernsjef, Alex Schneiter, i et aksjonærbrev offentliggjort på selskapets nettsider.

Pengene skal gå til å forsikre at oljeselskapet har tilstrekkelig finansiell forsiktighet og likviditet i det tøffe markedet som kommer, ifølge en pressemelding.

– Dette vil styrke vår balanse og gi oss mer fleksibilitet i tiden fremover, sier han.

Samtidig har Lundin iverksatt et kostnadsreduksjonsprogram på rundt 2 milliarder kroner for 2020 hvorav mesteparten av kuttet kommer av kutt i salgs- og administrasjonskostnader (G&A).

– Vi lever i en ekstraordinært utfordrende tid med spredningen av koronaviruset, dens økonomiske påvirkning og den ferske oljepriskollapsen. Vårt fokus nå blir å redusere spredningen av viruset, passe på våre ansatte og samtidig minimere konsekvensene det får på bedriften vår, sier konsernsjefen.

Selskapet trenger en oljepris på rundt 17 dollar per fat for å tjene penger før gjeldsbetalinger og utbytte over de neste syv årene. Det er rundt ti dollar lavere enn det prisen på et fat olje handles til tirsdag morgen.