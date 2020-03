Direktør for Engineering i Head Energy, Øyvind Reksten Foto: Head Energy More

To bedrifter trosser koronakrisen og skaffer mer arbeid: – Svært glade

Mens flere oljeselskaper kutter investeringer og utbytter, har to oljeleverandører skaffet arbeid midt i koronakrisen.

Publisert Published on 24.03.2020 11:33

Det har vært harde uker for oljebransjen. For kun noen dager siden handlet et fat olje til rundt 25 dollar, det laveste nivået på 17 år. Samtidig presser Statens koronarestriksjoner på aktiviteten i næringen.

– Bransjen vår står overfor en ekstremt utfordrende situasjon, sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding mandag. Anledningen var kutt i investeringene med en femtedel.

Men noen få selskaper kan vise til mer arbeid i tiden fremover – tirsdag kommer det meldinger om nye kontrakter til den bergensbaserte oljeleverandøren Head Energy. Samme dag melder FPE Sontum om ny rammeavtale for brannbeskyttelse med Aker BP.

– Svært glade

FPE Sontum er den største service- og vedlikeholdsleverandøren innen brannutstyr på norsk sokkel.

– Vi er svært glade for at Aker BP har valgt FPE Sontum som sin leverandør for utførelse av service- og vedlikeholdstjenester. Vi er opptatt av å fortsette det gode samarbeidet og levere utmerket service og vedlikehold på Aker BP sine installasjoner, sier Raymond Stokken, visesjef i selskapet.

Kontrakten har varighet på fem år med opsjoner på ytterligere seks år.

– Man må utføre årlig vedlikehold offshore, koronakrise eller ikke.

– Signeringen av denne kontrakten er med å styrke vårt fundament og posisjon, sier Stokken i meldingen.

– Viktig for oss

Også det bergensbaserte oljeserviceselskapet Head Energy skaffer seg mer arbeid i koronakrisen.

Tirsdag skriver selskapet at de er tildelt kontrakt for to brønnoppkoblinger på Brage-plattformen av Wintershall Dea, med oppstart umiddelbart.

– Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss og en anerkjennelse til vårt dyktige engineering-team, sier direktør for Engineering i Head Energy, Øyvind Reksten.

Konsernsjef i selskapet, Morten Leikvoll, sier kontrakten bidrar til å styrke selskapet i en ellers utfordrende periode.

– I det korte bildet er denne kontrakten med Wintershall viktig for oss. Vi har nå en bra portefølje med prosjekter og god aktivitet i dag. Så lenge aktiviteten fortsetter som det gjør nå ser det ok ut frem til sommeren, men det bildet kan fort endre seg, sier Leikvoll.

Wintershall Dea sa på sin kapitalmarkedsdag tidligere i år at letebudsjettet vil barberes fra 340 millioner euro i fjor til mellom 150 og 250 millioner i år. Det innebærer en nedgang på mellom 1,1 og 2,4 milliarder kroner med dagens eurokurs.

– Det viktigste for oss nå er en god ordrebok, som vi har, fremdrift i våre prosjekter, de ansattes helse, og holde hjulene i selskapet i gang. Det var kjempeaktivitet før krisen, så vi håper på en rask bedring og holder humøret oppe selv om vi står i en krevende periode.