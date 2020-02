Toppsjef Karsten Gudmundset, fra venstre, Thomas Johansen og Åshild Svennevik er fornøyde med at Hitecvision nå fortsetter som Apply-eier. Foto: Kristian Jacobsen

Oljeleverandøren Apply passerte 2 milliarder kroner for første gang i fjor

Om få år kommer Apply til å være et langt større selskap enn i dag, mener toppsjef Karsten Gudmundset.

Ola Myrset/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 17.02.2020 07:59

– Dette er veldig bra! Jeg er svært positiv, og det sier jeg ikke fordi jeg må, sier Gudmundset til Stavanger Aftenblad.

Forrige uke ble det kjent at Hitecvision avlyser planene om å selge Apply og 19 andre oljeservicebedrifter. Istedenfor etableres industrikonsernet Moreld med totalt 3600 ansatte.

Apply blir den store muskelen i det nye konsernet. Selskapet har mer en dobbelt så høy omsetning og flere ganger så mange ansatte som neste selskap på listen.

– Framover kan vi utvikle oss og samarbeide med søsterselskapene i langt større grad enn da alle var til salgs.

Fakta Apply Leverer vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til oljenæringen.

Etablert i 1979.

Hovedkontor på Forus.

Har også kontorer i Bergen, Hammerfest og Polen, samt offshoremedarbeidere.

Totalt om lag 1200 ansatte.

Eid av Hitecvision.

Skal satse på grønn energi

Etter at Hitecvision i oktober 2018 meldte at en rekke oljeleverandører skulle selges, har det hersket usikkerhet rundt veien videre. Hvem skulle være eiere framover? Når skulle salget skje? Situasjonen gjorde det vanskelig å samarbeide fullt ut med de andre selskapene.

Men nå er det altså nye tider.

– Vi får en helt annen slagkraft i markedet. Ved å kombinere selskapene kan vi gi et langt bredere tilbud enn vi klarer alene. Spesielt innenfor vedlikehold og modifikasjon av offshoreanlegg, sier Gudmundset.

Han peker på Karsten Moholt, Leirvik, Align og Global Maritime som noen av søsterselskapene det er mest naturlig å samarbeide tett med.

Framover skal det også ses mot nye markeder, som energieffektivisering og havvind.

Karsten Gudmundset mener bedriften skal vokse kraftig framover. Foto: Kristian Jacobsen

Spår stor vekst

Nå starter jobben med å selge inn den nye forretningsmodellen overfor de ansatte.

– Jeg kommer til å understreke at vi som selskap er veldig positive. Dette sikrer jobbene her og fører til flere ansettelser.

– Vi ser for oss at Apply om få år vil være et langt større selskap enn i dag, sier Gudmundset.

Og blant de ansatte blir nyheten godt mottatt. Åshild Svennevik og Thomas Johansen har jobbet i bedriften i henholdsvis 20 og 16 år og representerer de ansatte i styret.

– Dette er veldig spennende, sier Svennevik.

– Det er en bekreftelse på at eierne har tro på bedriften. Det er veldig bra for oss som jobber her. Hitecvision har vært en god eier og fikk oss gjennom oljekrisen. Vi er glad for at de blir med videre, sier Johansen.

Bikket 2 milliarder

Som mange andre oljeleverandører fikk Apply, eller Apply Sørco som var navnet tidligere, store problemer under oljekrisen.

Fra 2014 til 2016 falt inntektene med 37 prosent, og på tre år var det samlede underskuddet nesten 300 millioner kroner.

Flere hundre medarbeidere måtte gå. På bunnen for noen år siden hadde virksomheten knapt 700 ansatte, men i dag er antallet 1200. Det inkluderer også et datterselskap i Polen.

– Det var veldig kjedelig å se gode kolleger forsvinne, men desto hyggeligere å se mange komme tilbake. Nå er det optimisme igjen her, sier Johansen.

I fjor ble omsetningen den høyeste noensinne. For første gang passerte inntektene 2 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder i 2018.

– Det er jo en milepæl. Det bidrar til at vi blir sett på som en betydelig aktør, og det er viktig for oss, sier Gudmundset.

Ole Ertvaag og Hitecvision kom inn som Apply-eier allerede i 2007. Foto: Kristian Jacobsen

Svakere lønnsomhet

Selskapet har nå en ordrebok på rundt ni milliarder kroner. Blant annet omfatter det store rammekontrakter for vedlikehold med oljeselskapene Equinor, Vår Energi og Lundin.

Selv om inntektene har vokst raskt, er ikke utviklingen like oppløftende på bunnlinjen. Resultatet før skatt endte på 98 millioner kroner, mot 96 millioner i 2018. Det betyr at Apply sitter igjen med knapt 5 kroner for hver hundrelapp som kommer inn. På toppen var tilsvarende tall 13 kroner.

– Tallene reflekterer situasjonen i markedet. Det er krevende konkurranse og pressede marginer i mange av kontraktene våre, sier Gudmundset.

Mange oljeleverandører er i samme situasjon. De hadde dårlige kort på hånden da nye avtaler ble signert under oljekrisen og preges fortsatt av det.

Kostnader på vei opp

I tillegg viser Gudmundset til kostbare investeringer i ny teknologi og tiltak for å drive mer effektivt. Det mener han også er avgjørende for å bedre lønnsomheten framover.

– Med dagens konkurransesituasjon er prisene omtrent gitt. Derfor må vi hente marginer i måten vi jobber på, sier Apply-sjefen.

Han er imidlertid litt bekymret. De siste årene har det vært mye snakk om å unngå en ny kostnadsspiral som i gullårene før krisen begynte i 2014. Gudmundset er ikke helt fornøyd med utviklingen.

– Vi ser et til dels betydelig høyere kostnadsnivå. Det gjelder kanskje først og fremst innleid personell, men også en del utstyr vi kjøper inn. Dette er en kontinuerlig problemstilling, sier han.