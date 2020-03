Slik ser maskene ut. De koster rundt 25 kroner per stykk. Foto: Kristian Jacobsen More

Riggselskapet COSL donerer 8000 ansiktsmasker til Stavanger-sykehus

Fredag var sentrallageret på sykehuset tomt for smittevernmasker. Så kom det plutselig en telefon fra uventet hold.

Ola Myrset/ Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 11.03.2020 19:20

– Dette setter vi stor pris på. Disse maskene er det behov for på avdelingene våre.

Odd A. Westersjø står i en trang, hvitmalt gang i kjelleren på Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Ved siden av ham står sju paller med ansiktsmasker. De 8000 maskene har han akkurat fått i gave fra riggselskapet COSL Drilling og norgessjef Frank Tollefsen.

Westersjø er seksjonsleder for lagerstyring og transport på sykehuset og har ansvar for et omfattende logistikksystem.

Koronautbruddet har gitt nye utfordringer. Blant annet er det høyt forbruk av ansiktsmasker som beskytter mot smitte. Fredag var sentrallageret på SUS tomt.

– Vi har hatt problemer med å få tak i nok masker. Det er noe av det vi har slitt mest med, sier Westersjø, som understreker at det fortsatt var masker igjen ute på avdelingene, selv om hovedlageret var tomt.

Tar gjerne imot mer

Gaven fra COSL var som sendt fra oven. Westersjø peker på at det framover er helt avgjørende at helsepersonell unngår smitte og holder seg friske.

– Derfor er dette så viktig. Når antallet koronasmittede øker, er maskene helt vesentlig for god pasientbehandling, sier han.

Lagersjefen oppfordrer andre bedrifter til å gjøre som COSL hvis de har utstyr til overs.

– Vi tar svært gjerne imot – enten det er snakk om sju paller eller to esker, sier Westersjø, som anslår at de 8000 maskene vil vare i om lag én måned.

Skulle brukes i Kina

COSL (China Oilfield Services Limited) drifter fem borerigger på norsk sokkel. Selskapet har hovedkontor i Kina – landet der det nye koronaviruset først ble oppdaget og spredde seg.

Allerede for flere måneder siden ble det derfor kjøpt inn store mengder smittevernmasker til bruk på kontorene i hjemlandet. Etter hvert så man at behovet var redusert, og 8000 masker ble sendt til Norge for å brukes her ved et utbrudd.

Norgessjef Frank Tollefsen hadde imidlertid fått med seg at sykehusene manglet viktig utstyr, og dermed fikk han ideen om å donere maskene.

– Vi var aldri i tvil. Her er det mer behov for dem. Det viktigste er å holde helsepersonell friske, sier Tollefsen.

COSL er kinesisk eid og kjøpte tidlig ansiktsmasker da utbruddet vokste i Kina. Nå kommer maskene til nytte i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen