Lundin sikrer 3,5 milliarder i ny kreditt

Lundin Energy fortsetter å ta grep for å stå imot dønningene fra oljepris- og corona-stormen som nå herjer i oljenæringen. Selskapet varsler nå om et betydelig valutatap og en ny kreditt fra bankene.

Marius Lorentzen

E24

Publisert Published on 16.04.2020 07:21

Oljeselskapet Lundin Energy (tidligere Lundin Petroleum) melder at de nå har sikret seg ytterligere tilgjengelig usikret kreditt fra en gruppering på fem banker.

Det kommer frem i en børsmelding med utvalgte nøkkeltall for første kvartal. Selskapet slipper hele regnskapet for første kvartal den 30. april.

Den nye lånerammen er på 340 millioner dollar, tilsvarende 3,5 milliarder kroner), og kommer på toppen av kredittfasilitetene selskapet allerede sitter på.

Den nye kreditten vil gi selskapet «økt fleksibilitet» i en periode der oljebransjen er under hardt press fra de lave olje- og gassprisene.

Fra før har Lundin en låneramme på 5,0 milliarder dollar til generell finansiering og et fornybarlån på 160 millioner dollar til bruk i selskapets investeringer i fornybar kraft. Selskapet hadde per 23. mars trukket 3,8 av de totalt 5,0 milliarder på hovedkreditten og hadde ved utgangen av mars måned netto rentebærende gjeld på 3,7 milliarder dollar.

Tar milliardtap på valuta

I tillegg til den nye lånerammen varsler Lundin at de vil bokføre et netto valutatap på 359 millioner dollar i første kvartal, tilsvarende 3,77 milliarder kroner.

Til sammenligning hadde selskapet en valutagevinst på 106 millioner dollar i fjerde kvartal.

Selskapet peker på at den norske kronen svekket seg med rundt 20 prosent mot dollar og at euroen svekket seg rundt 2,0 prosent mot dollar i første kvartal.

Valutatapet har for det meste ingen kontanteffekt, ifølge selskapet, og kommer av at man justerer verdien av lån etter endringene i valutakursene.

I tillegg til valutatapet vil Lundin bokføre leteutgifter på 28 millioner dollar, hvorav rundt 22 millioner kan trekkes fra på skatten. Leteutgifter bokføres i oljenæringen når man borer uten å gjøre funn som er kommersielt utvinnbare.

Kostnadene som bokføres handler hovedsakelig om avgrensningen av Balderbrå-funnet i lisens PL894 og Hasselbank-brønnen i PL917.

Kutter utbyttet og kostnader

Oljeselskapet har allerede tatt flere grep for å møte coronakrisen og den lave oljeprisen som rammer bransjen hardt.

I mars varslet selskapet at 170 millioner dollar (1,8 milliarder kroner) i kostnader skal kuttes i år. I tillegg jobber selskapet med å utsette prosjekter som ikke er endelig vedtatt, der det er mulig.

Selskapets styre har også foreslått å redusere årets utbytte (for 2019) fra 1,8 til 1,0 dollar per aksje, som med 283,9 millioner aksjer vil sørge for at selskapet beholder om lag 227 millioner dollar mer på konto enn først planlagt, tilsvarende 2,4 milliarder kroner.