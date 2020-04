Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud og Russlands energiminister Alexander Novak på et møte i Opec med samarbeidsland i desember i fjor. I mars brøt samarbeidet sammen. Foto: Leonhard Foeger / X00360 More

Oljeprisen skyter opp etter innkalling til Opec-møte

Saudi-Arabia skal ha innkalt Opec og samarbeidslandene til hastemøte neste uke.

Martin Hagh Høgseth / E24

Publisert Published on 03.04.2020 10:18

Oljeprisen klatrer opp fra dagens bunnivåer og er nå tydelig i pluss etter at Aserbajdsjan og Kuwait har bekreftet at det vil bli avholdt et Opec-møte neste uke.

Et fat Nordsjøolje koster nå 32,01 dollar fatet, opp over 7,5 prosent fra dagen før. Tidligere på dagen var oljeprisen ned mer enn fire prosent. Oppgangen startet like før klokken ni da ryktene begynte å svirre.

Aserbajdsjans energidepartement bekrefter i en pressemelding at landet er invitert til et videomøte med Opec og Opec+ førstkommende mandag «for å stabilisere oljemarkedet».

Det er også planlagt at det vil bli diskutert en ny «samarbeidserklæring» mellom landene.

– Det skal nevnes at dette møtet holdes etter invitasjon fra Saudi-Arabia etter samtaler med USAs president Donald Trump, heter det videre i meldingen.

Kuwait sier at de støtter invitasjonen fra Saudi-Arabia, skriver Reuters.

Ifølge Bloomberg skal alle oljeproduserende land være invitert på møtet. Det er ikke klart om USA vil delta.

Oljeprisen steg kraftig torsdag etter at USAs president Donald Trump gikk ut å sa at han hadde snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som skulle ha vært i samtaler med Russland. Dette ble avvist fra russisk side.