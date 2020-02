Etter flere år i Norge er Al Cook nå igjen bosatt i London. Men han tilbringer nesten like mye tid i Stavanger og Oslo. Foto: Jon Ingemundsen More

– Korona-viruset påvirker Equinor langt mer enn handelskrig og brexit

London: I desember vurderte konserndirektør Al Cook hvilke negative følger brexit og USAs handelskrig kunne få for Equinor. Så dukket plutselig et ukjent virus opp i Kina.

Ola Myrset/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 28.02.2020 07:17

– Brexit gjør at Storbritannia vil trenge Norge og Equinor mer enn noen gang.

Al Cook (44) sitter på hjørnekontoret sitt like ved Paddington stasjon i London. Siden 2018 har briten vært en del av Equinors konsernledelse, med ansvar for global strategi og forretningsutvikling.

– Noe av det som gjør vår bransje så interessant, er at vi blir påvirket av mange geopolitiske forhold, sier Cook til Aftenbladet.

Fakta Forlenge Al Cook Født: 1975 i London.

Bosted: London.

Stilling: Konserndirektør for global strategi og forretningsutvikling i Equinor.

Sivilstatus: Gift, tre barn.

Utdannelse: Mastergrad i geologi fra Cambridge University.

Karriere: Jobbet i oljeselskapet BP fra 1996 til 2016, da han begynte i Equinor. Kom inn i konsernledelsen i 2018.

Meldte seg ut

Brexit er bare ett av problemene han har fått på sitt bord i perioden som konserndirektør:

Handelskrig

Koronavirus

Klimakrise

Vi skal snart komme tilbake til alle, men først litt mer brexit.

I 2016 valgte det britiske folk med knapp margin å melde seg ut av EU. Valgresultatet kom overraskende på mange. De påfølgende årene var preget av uro og uvisshet.

31. januar i år kom uvissheten til en foreløpig ende: Storbritannia meldte seg offisielt ut av unionen.

Nå er det enighet om en overgangsperiode ut året, der det meste forblir som før. Deretter er det mer usikkert. De neste månedene blir det tøffe forhandlinger om veien videre.

– Vi var forberedt på det verste, men foreløpig ser utfallet ut til å bli nær best mulig for vår del, sier Al Cook.

Fakta Forlenge Equinor i Storbritannia Ansatte: Om lag 600.

Kontorer: London, Great Yarmouth, Egmere og Aberdeen.

Olje- og gassfelt: Barnacle, Mariner og Utgard i produksjon. Bressay og Rosebank under utvikling.

Vindparker: Dudgeon, Hywind Scotland og Sheringham Shoal i produksjon. Dogger Bank under utvikling.

Største energileverandør

Fjoråret ble brukt til omfattende brexit-forberedelser på kontoret i London. Spesielt ble det lagt planer for følgene av et scenario der Storbritannia gikk ut av EU uten en avtale med de andre medlemslandene – såkalt hard brexit.

– Til slutt viste det seg at vi ikke fikk bruk for det vi hadde forberedt, fordi overgangen ser ut til å bli mykere. Men planen er fortsatt der om brexit skulle ta en uventet retning, sier Cook.

Mye har handlet om hvordan Equinor skal kunne fortsette å forsyne Storbritannia med energi også ved en eventuell hard brexit.

– Vi har brukt mye tid på å sikre at lysene vil være tent her også i et slikt scenario, forteller Cook.

Equinor er Storbritannias største energileverandør. Selskapet leverer 25 prosent av landets gass. I tillegg har den norske oljegiganten blitt en betydelig produsent av fornybar energi gjennom havvindparkene Sheringham Shoal, Hywind Scotland og Dudgeon.

Vindparkene kan gi strøm til 650.000 husstander.

På stasjonen Paddington, like ved Equinors kontor, får de reisende beskjed om hvem som sørger for lys i gatene og varmt tevann: «Vi er den norske energien bak britisk liv.» Foto: Ola Myrset More

Store investeringer

Og derfor tror altså Cook at Equinor og Norge framover blir viktigere enn noen gang for hjemlandet.

– Mange selskaper har holdt igjen investeringsbeslutninger de siste årene. Vi har gjort det motsatte, sier Cook, som blant annet viser til at oljefeltet Rosebank og den enorme vindparken Dogger Bank kom et skritt nærmere realisering i fjor.

– Det ble gjort fordi vi var trygge på at forholdet mellom Norge og Storbritannia ville være som før eller bedre. Nå peker alt mot at båndene blir sterkere, mener Cook.

– Er det ingen grunn til å anta at gassimporten vil påvirkes?

– Vi tror ikke det. Alt tyder på at salg av både gass og olje kan skje som i dag, sier Cook.

Lavere priser

Men brexit er altså ikke den eneste utfordringen Equinor står overfor. Da Donald Trump ble USAs president i januar 2017, satte han raskt i gang en handelskrig mot den konkurrerende stormakten Kina.

– Handelskrigen har påvirket oss på samme måte som mange andre selskaper: Lavere etterspørsel etter olje og gass har påvirket prisene, sier Cook.

Equinor leverte i fjor et betydelig svakere årsresultat enn i 2018. Den viktigste årsaken var svakere råvarepriser. Oljeprisen var i snitt 9 prosent lavere enn året før, mens gassprisene falt om lag 20 prosent.

– Og plutselig dukket koronaviruset opp i desember. Ingen av våre strateger kunne forutse det, sier Cook.

Før jul ble covid-19-viruset oppdaget i den kinesiske byen Wuhan. Flere tusen har mistet livet i Kina, men viruset har også spredt seg til en rekke andre land. Italia er hardest rammet i Europa.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller situasjonen en internasjonal folkehelsekrise.

Fakta Forlenge Equinors korona-råd til de ansatte Ansatte som har vært i Italia, Kina, Iran og Sør-Korea, skal holde seg borte fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. De skal heller jobbe hjemmefra hvis mulig.

Alle reiser til de fire landene skal godkjennes av den aktuelle landsjefen. Kun helt nødvendige reiser skal gjennomføres.

Innførte karantene

– Viruset påvirker oss i langt større grad enn handelskrig og brexit. Situasjonen har ført til lavere etterspørsel etter energi, hovedsakelig fordi færre kinesere reiser med bil, tog og fly. Dermed har prisene for olje og gass falt ytterligere, sier Cook.

I tillegg påvirker utbruddet selskapets medarbeidere. I midten av januar stoppet Equinor alle reiser til Kina.

– Vi har et veldig aktivt kontor der og planer om å utvide på sikt. Men nå må vi først og fremst ta hensyn til våre ansatte, sier Cook.

Denne uken meldte VG at Equinor har sendt ut melding til alle sine ansatte: Har man vært på reise i Kina, Iran, Sør-Korea eller Italia, skal man holde seg hjemme fra jobb i to uker. Det er også innført strenge reiserestriksjoner til landene.

Selskapet understreker at ingen medarbeidere er smittet, men at beslutningen er et føre var-tiltak.

Equinor har tre vindparker i produksjon i Storbritannia. Dudgeon ligger like utenfor Norwich på østkysten. Foto: Darren Staples/Reuters/Scanpix More

Vil kutte utslipp

Selv om det finnes flere vanskelige problemstillinger, er det én sak Cook mener overskygger alle andre: klimakrisen.

– Vi må skille mellom utfordringer vi er opptatt av, og utfordringer hvor vi som selskap kan bidra med løsninger. Når det gjelder klima og ren energi, kan vi det, sier Cook.

Han viser igjen til vindkraft. Og at Equinor produserer olje og gass med lavere utslipp enn andre – et argument som ofte blir fremført fra Equinor-hold.

– Vil ikke det beste for klimaet være at dere produserte mindre olje og gass?

– Hvis vi kan produsere olje og gass uten karbonavtrykk, tror jeg det er en løsning verden vil ha. Vi skal maksimere produksjonen fra sol og vind, men må innse at solen ikke alltid skinner og at det ikke alltid blåser, sier han.

Tidligere i år la Equinor fram ambisjoner om å kutte utslippene fra egen produksjon globalt: Innen 2030 skal driften være klimanøytral.

Igjen peker Al Cook på sitt eget hjemland.

– Storbritannia har mål om netto nullutslipp i 2050. Som landets viktigste energileverandør kan vi spille en viktig rolle. Equinor og Norge har allerede bidratt til første steg ved at kull er byttet ut med gass. Storbritannia ser til Norge for inspirasjon i klimasaken, sier Cook.