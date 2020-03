Kronprins Mohammed bin Salman og Donald Trump under et besøk i Det hvit hus. Foto: Evan Vucci / Nyhetsbyrån More

Oljeprisen over 30 dollar fatet igjen

Oljeprisen er igjen over 30 dollar per fat, men det ligger fortsatt stor usikkerhet på etterspørselssiden mener analytiker.

Eirik Helgaker og Hanna Ghaderi (E24)

Publisert Published on 20.03.2020 12:15

Fredag stiger oljeprisen nær seks prosent, og ligger i skrivende stund på 30,27 dollar fatet ifølge Investing.com.

Onsdag var prisen nede i 25,3 dollar per fat og det er et storpolitisk spill, sammen med et stort etterspørselsjokk som følge av koronaviruset, som styrer markedet.

I en kommentar skriver Rystad Energy at oljeprisen stiger grunnet en positiv stemning i markedet etter uttalelser fra amerikanske myndigheter torsdag.

– USA snakker med to tunger når det gjelder oljepriser og beskyttelse. USA ønsker plutselig å blande seg fordi oljeprisene «er for lave» sett fra den amerikanske skiferoljebransjen. På kort sikt fungerer lave priser som et avgiftskutt for forbrukere når de fyller tankene sine, skriver Bjørnar Tonhaugen i en kommentar.

Videre skriver han at tiltakene amerikanske myndigheter vurderer å iverksette mot Saudi-Arabia og Russland enda er uklart, men at USAs vekt kan bidra til å avvæpne kampsidene i oljepriskrigen etter hvert som viruseffektene på drivstoffetterspørselen og den globale økonomien avtar.

– Imidlertid må markedet huske at tsunamien i etterspørselstap etter coronaviruset sannsynligvis vil være fire til fem ganger så stor i andre kvartal som flommen av olje som kommer fra Opec+-produsenten, skriver han, og legger til:

– Oljeprisene vill mest sannsynlig kaskade lenger ned, til tross for den nylige kampen om optimisme siden i går.

