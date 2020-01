Edvard Grieg-feltet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lundin får grønt lys til å produsere olje på en helt ny måte

Olje- og energidepartementet har gitt tillatelse til prøveproduksjon fra en reservoartype det aldri tidligere er produsert fra på norsk sokkel.

Publisert Published on 10.07.2019 07:08

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag søknaden til Lundin om å gjennomføre en langtids prøveproduksjon av en ny type reservoar ved Rolvsnes-funnet i Nordsjøen.

Operatør Lundin som mener de kan ha løst utfordringen med å utvinne olje og gass fra oppsprukket og forvitret grunnfjell, som det aldri er produsert fra på norsk sokkel tidligere.

– Vi tenker å produsere fra denne brønnen i et år for å skaffe oss kunnskap om hvordan denne reservoartypen produserer over tid, sier letesjef i Lundin Halvor Jahre.

Sprekker fylt med olje

Etter å ha gjennomført en brønntest på ti dager i fjor, skrudde operatøren opp ressursanslagene på Rolvsnes fra mellom 2 og 16 millioner fat oljeekvivalenter til mellom 14 og 78 millioner fat oljeekvivalenter.

– Funnet ble gjort i 2009, men et viktig gjennombrudd kom i fjor, da vi gjorde en brønntest som viste at vi greier å produsere med kommersielt interessante rater, sier Jahre.

Tidligere har oljenæringen slitt med å utvinne petroleum fra denne typen formasjoner på norsk sokkel. Dette er fordi reservoarsteinen må være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner, som vanligvis ikke er tilfellet for granittisk grunnfjell.

Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene, kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner.

– Dette er kjempespennende. Resultatene fra brønntesten i fjor anser vi som svært interessante. Nå får Lundin anledning til å undersøke det kommersielle produksjonspotensialet, sier letedirektør i Oljedirektoratet Torgeir Stordal til Sysla.

Knyttes til Grieg-feltet

Utvinningen på Rolvsnes vil skje ved gjenbruk av en avgrensningsbrønn som ble boret på feltet i 2018.

Brønnen skal knyttet opp mot Edvard Grieg-feltet, og olje og gass vil bli produsert og eksportert sammen med olje og gass fra Edvard Grieg- og Solveig-feltene.

– Hvis man får suksess på Rolvsnes vil det være interessant for andre deler av sokkelen. Det er også selskaper som leter etter denne type reservoarer i Norskehavet, sier Stordal.

Letedirektøren understreker at det likevel er viktig med mer produksjonsdata før man kan gå i gang med en større utbygging.

– Da må vi være sikre på at det kan produseres over lengre tid. Dette blir veldig spennende å følge med på fremover, sier Stordal.

Tillatelsen er gitt for en varighet på 12 måneder, med planlagt oppstart i andre kvartal 2021.

Statssekretær i olje- og energidepartementet Rikhard Gaarder Knutsen (Frp), sier til Sysla at det er stas å kunne sende brevet med godkjenning til Lundin tirsdag.

– Jeg håper Lundin lykkes med dette, og synes det blir veldig spennende å følge med på om de får stadfestet det de har så stor tro på. Det blir også spennende å se om man kan lykkes med dette andre steder på sokkelen også, sier Knutsen.