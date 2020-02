Færre tilfeller av korona-smittede løfter oljeprisen, selv om Verdens helseorganisasjon mener det er for tidlig å konkludere om nedgangen er varig. Foto: Xiao Yijiu / Xinhua

Oljeprisen fortsetter veksten etter at virusfrykten faller

Prisen for ett fat nordsjøolje er opp nesten ti prosent siden begynnelsen av forrige uke.

Erlend Skarsaune/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 19.02.2020 10:03

Mandag 3. februar sank prisen for ett fat olje til 53,36 dollar. Prisen var den laveste på over ett år, etter at Korona-viruset har bidratt til nedgangen.

Nå har oljeprisen steget jevnt i sju dager, etter at antall rapporterte nye smittede faller, skriver Reuters.

At USA varsler å kutte mer olje fra Venezuela bidrar også, skriver Stavanger Aftenblad.

Dette skjer etter at USA innførte sanksjoner mot et Rosneft-selskap som handler med olje fra Venezuela.

Prisen for nordsjøolje har steget nesten ti prosent etter årets foreløpige bunn i forrige uke.

Reuters viser til at det også er håp om at oljekartellet Opec med støtteland – såkalt Opec + – vil innføre nye produksjonskutt.