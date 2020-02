Erik Haugane, medgründer og direktør for Okea, her sammen med Ola Borten Moe utenfor kontoret i Kristiansund. Foto: Signe Dons / NTB Scanpix

Okea krympet underskuddet

I fjorårets fjerde kvartal bedret Okea resultatet ytterligere, samtidig som selskapet måtte ta en nedskrivning på ni millioner.

Publisert Published on 13.02.2020 07:54

Det skriver det relativt nye oljeselskapet, dannet av Erik Haugane, i torsdagens kvartalsrapport for fjerde kvartal 2019.

Oljeselskapet fikk et resultat før skatt på minus 35 millioner kroner, langt bedre enn minus 190 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene fra olje og gass økte til 534 millioner kroner, opp fra 97 millioner året før.

Gjennom kvartalet produserte selskapet daglig 17.020 oljeekvivalenter, hvorav 8.835 kom fra Draugen, mens 7.842 kom fra Gjøa.

Investerte 840 millioner i Yme

– I vårt første år som feltoperatør har vi bevist Okeas solide operative kapasitet som operatør, sier gründer og toppsjef Erik Haugane i en kommentar.

Selskapet genererte en operativ kontantstrøm på 2,1 milliarder, og investerte 840 millioner kroner i blant annet utviklingen av Ymefeltet.

– Våre erfaringer fra Draugen er veldig overførbare til andre operasjonelle utviklinger når tiden er inne for det, sier gründeren.

Okea tok en nedskrivning av teknisk goodwill på ni millioner kroner på feltet Gøa på grunn av lave gasspriser.

Vil importere gass til Draugen

Tidligere i år skrev Sysla at Okea må importere gass til oljefeltet Draugen for å holde turbinene i gang.

Oljedirektoratet skrev på sine nettsider at med en synkende oljeproduksjon på Draugen vil det ikke være tilstrekkelig mengde gass til å drive turbinene på plattformen, og derfor vurderer Okea å importere gass til plattformen i løpet av året.

Dermed kan produksjonen utvides fra 2027 til 2035. I tillegg har selskapet diskutert mulighetene rundt en elektrifisering av feltet, noe som har en beregnet prislapp på over to milliarder kroner.

