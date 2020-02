Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Equinor

Kanonvekst for norsk olje i fjerde kvartal

Ferske tall fra SSB viser svak vekst i norsk økonomi i fjerde kvartal, mens Johan Sverdrup-effekten bidro til sterk vekst for oljebransjen.

Publisert Published on 07.02.2020 10:22

Fredag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) labre tall for norsk bruttonasjonalprodukt (bnp) for fjorårets fjerde kvartal, som viste en oppgang på 0,2 prosent for Fastlands-Norge, en stor oppbremsing fra 0,7 prosent kvartalet før.

Norsk økonomis store, positive, bidragsyter kom av det man kan kalle en ren oljefest i fjor høst.

Etter en nedgang i de fire foregående kvartalene, økte bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart med hele 11,2 prosent i fjerde kvartal 2019, skriver SSB.

Den sterke veksten kom som følge av igangsettingen av driften på Johan Sverdrup-feltet i oktober i fjor.

Dette bidro til at Norges totale bnp, inkludert petroleumsvirksomhet, økte med 1,6 prosent i fjerde kvartal. For hele 2019 økte bnp med 1,2 prosent.

SSB skriver videre at petroleumsinvesteringene fortsatte å stige i 2019, med en økning med 13 prosent i 2019, og 5,5 prosent i fjerde kvartal. Samtidig falt bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge med 0,4 prosent.

Lørdag 5. oktober 2019 startet produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – det tredje største på norsk sokkel og den første gigantutbyggingen siden 1980-tallet. Hør alt om Norges nye gigantfelt i Sysla-podkasten Det vi lever av: