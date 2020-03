Foto: Reuters / Alexey Malgavko More

Stuper 9 prosent: – Dette er en historisk oljepriskollaps

Det ble en tung start på uken for oljeprisen og oljesektoren.

Prisen på ett fat nordsjøolje fortsetter ferden nedover, i det etterspørselen har stupt som følge av en nedstengt verdensøkonomi, samtidig som Saudi-Arabia og Russlands priskrig har ført til tilbudspress på oljemarkedet.

Mandag faller oljeprisen over 9 prosent til 23,30 dollar fatet, noe som er det laveste nivået siden 2003.

Det er også det laveste nivået oljeprisen har vært på i løpet av den siste tidens kraftige prisfall. Så sent som i januar handlet et fat olje til rundt 65 dollar.

– Dette er en historisk oljepriskollaps, og det er ikke over enda, ettersom systemet går tom for steder å plassere all oljen. Smerten i skiferoljeindustrien vil bli svært alvorlige. Det kommer økt produksjonsstans, sier Jason Bordoff, tidligere energirådgiver for Obama-administrasjonen til Financial Times.

Samtidig stuper den amerikanske lettoljen til under 20 dollar fatet, også det laveste nivået på 18 år.

Rystad Energy venter videre fall. Analysebyrået tror at en kombinasjon mellom koronapandemien og oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland vil fylle opp lagrene av olje og dermed tvinge fram en pris på mellom 15 og 10 dollar fatet.

Rystads kalkyle er at det blir tøft for norsk oljeservice fram til en voldsom oppgangsbølge i 2022/2023.

Fallet i oljeprisen kommer samtidig som de asiatiske finansmarkedene faller kraftig. Flere av de toneangivende indeksene er ned rundt 3 prosent mandag morgen norsk tid.