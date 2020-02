Undersøkelsesbrønnen Liatårnet ble boret av Deepsea Stavanger. Arkivfoto: Odfjell Drilling

Aker BP: Nytt oljefunn på opptil 208 millioner fat

Nytt funn i konfliktområdet Noaka.

Publisert Published on 23.07.2019 08:47

Aker BP har gjort et nytt oljefunn nordøst for Alvheim-feltet i midtre del av Nordsjøen. Funnet er i konfliktområdet Noaka.

I en melding fra Oljedirektoratet tirsdag kommer det frem at funnet er beregnet til mellom 13 og 32 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, noe som utgjør mellom 82 og 208 millioner fat oljeekvivalenter, skriver E24.

Selskapet har nå avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen Liatårnet.

– Brønn 25/2-21 (Liatårnet) traff på en oljekolonne i det primære letemålet på om lag 28 meter i sandlag med svært god reservoarkvalitet, heter det i meldingen fra Oljedirektoratet.

Funnet kommer knappe to uker etter at Aker BP meldte om et tilsvarende funn i samme konfliktområde.

Like før kvartalsrapporten ble lagt frem tidligere i måneden, ble det kjent at Aker BP hadde gjort et nytt oljefunn med en estimert størrelse på mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter.

– Letesuksessen på Liatårnet er et gledelig resultat av en langsiktig strategi for å avdekke potensialet i Noaka-området og etablere grunnlag for en samlet områdeutbygging. Dette funnet representerer en betydelig økning i ressursgrunnlaget for Noaka-området, uttalte direktør for leting i Aker BP, Evy Glørstad-Clark, tidligere i juli.