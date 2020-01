Boreriggen West Mira er eid av Northern Drilling og var på oppdrag for Wintershall Dea i Norskehavet da en livbåt ble tatt av en bølge. Foto: Adrian Søgnen

Savnet West Mira-livbåt funnet

En uke etter at livbåten ble tatt av en bølge fra boreriggen West Mira, er den funnet av et russisk tankskip.

Publisert Published on 21.01.2020 12:53

I uværet som herjet Norskehavet for halvannen uke siden, løsnet en av livbåtene fra den nye boreriggen West Mira etter å ha blitt truffet av en bølge.

Det ble satt inn store ressurser for å finne livbåten.

Solstad-fartøyet «Normand Prosper» ble satt inn i søket og Hovedredningssentralen laget drivbaneanalyser for å finne ut hvor den kunne befinne seg.

Fraktet til Svolvær

Én uke etter den forsvant ble den lørdag funnet av et russisk tankskip, 60 nautiske mil utenfor Røst, opplyser Wintershall Dea til Sysla.

I luftlinje er dette om lag 319 kilometer fra stedet den forsvant.

Der ble den plukket opp av Kystvakten og tauet til Svolvær for videre undersøkelser.

Skal undersøkes grundig

Ifølge kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea skal livbåten tilsynelatende ikke ha store materielle skader.

– Den ser rimelig grei ut, men dette må selvsagt undersøkes grundig. Produsenten er på plass i Svolvær for å ta en vurdering om den er i stand til å brukes igjen. Man må selvsagt være hundre prosent sikker på at alt er i orden for at det skal være aktuelt, sier Hjertvik.

Livbåten er 14,9 meter lang, veier 19,5 tonn og har en kapasitet på 60 personer. Den skal være av en ny og moderne type, opplyser Hjertvik.

– Folk har fulgt med

Boreriggen West Mira, som eies av Northern Drilling og driftes av Seadrill, var på oppdrag for Wintershall Dea da hendelsen skjedde.

Wintershall er naturlig nok glade for at livbåten er kommet til rette.

– Det er veldig gode nyheter. Kystverket har bistått med å sende ut meldinger jevnlig, og dette har tydeligvis hjulpet. Folk har åpenbart fulgt med, sier Hjertvik.

Uklart hva som har skjedd

Ifølge Wintershall Dea er årsaken til at livbåten løsnet fremdeles ikke klar.

I forrige uke sa Petroleumstilsynet til Sysla at de ser alvorlig på saken.

– Det skal ikke være slik at livbåter løsner og forsvinner på havet. Det er viktig å komme til bunns i hvordan dette kunne skje, også for å kunne forhindre liknende hendelser i fremtiden, sa pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Rapporten fra undersøkelsene på West Mira er ifølge Wintershall Dea ventet å foreligge om noen uker.