En rekke oljeserviceaktører har sendt ut permitteringsvarsler. Blant dem er Aker Solutions. Foto: Aker Solutions

Spår nye permitteringer etter oljeprisras

Rystad Energy tror oljeprisen kan halvere seg til 10 dollar fatet, og venter ny runde med permitteringer på norsk sokkel allerede i april. – Uvirkelig, sier fagforeningsleder.

Asgeir Aga Nilsen og Kjetil Malkenes Hovland / E24

Publisert Published on 31.03.2020 08:01

Oljebransjen måtte gjennom smertefulle kostnadskutt og mistet 50.000 jobber etter et dramatisk fall i oljeprisen mellom 2014 til 2016.

Nå har oljeprisen igjen falt dramatisk. Nordsjøoljen Brent lå på 66 dollar fatet ved nyttår, men falt mandag til 22 dollar fatet – den laveste prisen siden 2003.

– Det er litt uvirkelig, sier leder Hilde-Marit Rysst i fagforeningen Safe til E24.

Rystad Energy venter at én million oljeserviceansatte globalt vil miste jobben etter oljeprisfallet som har kommet i kjølvannet av coronakrise og en priskrig mellom Opec og Russland. Også norske aktører vil bli rammet, tror analysebyrået.

– Det er ikke noe som tilsier at norsk oljesektor vil bli spart i denne helt ekstreme situasjonen. Jeg tror at i løpet av april må også norsk oljesektor permittere. Det er helt uunngåelig, sier Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til E24.

– Alle er engstelige

Flere aktører i oljeservicenæringen har allerede begynt å bremse.

Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6.000 ansatte, og EMGS har varslet permitteringer av så godt som alle sine ansatte. Beerenberg har sendt ut permitteringsvarsel til 900 av 1.300 ansatte og Oceaneering har sendt varsel til sine 1.000 ansatte. IKM-gruppen har sendt permitteringsvarsel til 400 av 2.500 ansatte, og Aibel til alle sine 3.200 ansatte.

– Jeg tror alle er bekymret. Alle er engstelige for seg selv og sine. Man er redde for corona, men også for at lønnen skal forsvinne, sier Rysst.

Hun gir analytikerne rett i at det trolig vil komme flere permitteringer. Mange av jobbene i oljebransjen kommer når prosjekter utvikles og bygges ut, men nå tørker investeringene inn igjen.

Det er heller ikke positivt for næringen at både selskaper og ansatte får seg en ny trøkk såpass kort tid etter forrige gang.

– Det er klart, mange ble sagt opp under forrige krise, og mange ville ikke tilbake fordi de opplevde dette som en usikker bransje med opp- og nedturer. Så kommer de etter hvert tilbake i bransjen, og rett inn i en krise. Det er ikke heldig, sier Rysst.

Kan stenge norske felt

Rystad Energy venter at oljeprisen vil falle til under 20 dollar i april, og i verste fall kan også noen felt på norsk sokkel bli stengt. Nylig meldte Enquest om at noen felt på britisk sokkel skulle stenges.

– Tror produsentene at den lave oljeprisen varer i noen måneder, vil de ikke stenge. Hvis de tror at dette varer i et år, så kan man begynne å se stengninger, sier Nysveen.

– Dette var utenkelig for bare kort tid siden?

– Det er sant. Men når man setter i verk tiltak som hindrer folk fra å bevege seg, så treffer man selve nerven i oljeindustrien, sier han.

Transport med fly, bil og skip er viktige årsaker til verdens oljeforbruk på rundt 100 millioner fat per dag. Når mange fly står på bakken og næringslivet stopper opp i mange land, rammes etterspørselen.

– Du har noen marginale felt

Ifølge Rystad Energy produseres det rundt 15 millioner fat per dag mer enn etterspørselen, og globale lagre fyller seg opp. I løpet av to måneder vil lagerkapasiteten være sprengt, og da må mer produksjon stenges.

Dette skjer først i områder med innestengt produksjon, som i deler av USA og i Canada. Men det kan også ramme de minst lønnsomme feltene i Nordsjøen.

– Produksjonskostnaden for olje på norsk sokkel ligger kanskje på i gjennomsnitt syv til åtte dollar per fat. Men du har noen marginale felt, som vil være under vann i månedene fremover, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24.

Hodepinen for selskapene er at det å stenge eldre felt med lavt trykk kan gjøre at reservene går tapt for alltid, fordi det er vanskelig å starte dem opp igjen.

– Det er også derfor denne prosessen går tregt. For selskapene er villige til å blø en periode, i håp om at oljeprisen kommer tilbake og at de kan beskytte reservene sine, sier Martinsen.

– Kan se Brent til ned mot 10

Nysveen tror at «smertegrensen» for de mest marginale feltene nås ved en oljepris på under 20 dollar fatet.

Kommer prisen lavere, kan noen felt bli stengt.

– Kommer Brent et stykke under 20 vil du se stengninger også på norsk sokkel. Dette kommer til å skje i løpet av april, vi kan se Brent til ned mot 10 på de verste dagene. Da tror jeg det kan være hensiktsmessig å stenge ned noe produksjon på norsk sokkel, sier Nysveen.

Som etter forrige krise har de store oljeselskapene på norsk sokkel varslet betydelige kutt i investeringene. Den ventede oppgangen i norske oljeinvesteringer i 2020 vil trolig utebli.

– I år er det tvilsomt om det blir vedtatt noen nye prosjekter. Men situasjonen kan bli markant bedre i andre halvdel av året, så vi skal ikke utelukke det. Men alle oljeselskaper vil gjøre alt de kan for å prøve å beskytte resultatene sine, sier Nysveen.

Kutter investeringer

Equinor har varslet investeringskutt med rundt 20 prosent, til 8,5 milliarder dollar i år. Også Aker BP kutter investeringene med rundt 20 prosent i år.

Ståle Kyllingstad i IKM-gruppen sa nylig til E24 at det blir krevende når de store oljeselskapene kutter i sine investeringer.

– Bransjen har en mye lavere kostnadsbase enn før, men dette kommer til å gjøre skikkelig vondt, sa Kyllingstad til E24 18. mars.