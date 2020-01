I forrige uke reiste Sylvi Listhaug offshore for første gang, da Johan Sverdrup-feltet offisielt ble åpnet. Til venstre statsminister Erna Solberg. Foto: Jon Ingemundsen

Listhaug deler ut 69 letelisenser på norsk sokkel

Det tredje høyeste antallet noensinne.

Ola Myrset

Geir Søndeland/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 14.01.2020 13:55

I et intervju med Aftenbladet i forrige uke gjorde Sylvi Listhaug (Frp) det klart at oljenæringen vil få gode vilkår med henne som olje- og energiminister.

– Jeg kommer til å være veldig oljevennlig, var hennes tydelige beskjed.

Tirsdag fikk Listhaug sin første mulighet til å gjøre ord til handling.

På en konferanse i Sandefjord offentliggjorde hun den årlige tildelingen av leteareal i de best kjente områdene på norsk sokkel – tildeling i forhåndsdefinerte områder, TFO (se faktaboks under).

Fakta TFO Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er tildeling av letelisenser i de modne og best kjente områdene av norsk sokkel.

TFO 2019 ble utlyst 29. mai i fjor. Da søknadsfristen gikk ut tidlig i fjor høst, hadde 33 selskaper søkt om lisenser.

Slik har TFO-tildelingene vært de siste årene (årets tildeling heter TFO 2019):

2013: 65

2014: 54

2015: 56

2016: 56

2017: 75

2018: 83

28 selskaper får tilbud

Der avslørte hun at det deles ut 69 nye letelisenser:

33 i Nordsjøen

23 i Norskehavet

13 i Barentshavet

– Det er den tredje største tildelingen gjennom tidene – og det på tross av de store tildelingene vi har gjort de foregående årene, sa Listhaug fra podiet i Sandefjord.

28 ulike oljeselskaper får nå tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap.

De siste to årene ble det tildelt rekordmange lisenser i TFO-rundene. Antallet var henholdsvis 75 og 83 i 2018 og 2019.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug avbildet på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord med Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor. Foto: Geir Søndeland

Kina-bekymring

I sin tale til forsamlingen slo hun fast at hun vil ha opp hver eneste lønnsomme oljedråpe.

– Alle lønnsomme ressurser skal hentes ut fra våre felt, sa Listhaug.

Olje- og energiministeren mener det ikke er en motsetning eller konflikt mellom det å produsere olje og gass og være verdensledende på klima- og miljøsiden.

– Bare siden 1990 har verdens energiforbruk økt med 70 prosent, og den øker fortsatt, år for år. Kull, olje og gass dekker i dag over 80 prosent av verdens energibehov. Sol og vind vokser kraftig, men dekker i dag bare 4 prosent, sier Listhaug.

Oljetopper samles hvert år i Sandefjord for å drøfte muligheter og utfordringer. Arrangør er Norsk petroleumsforening (NPF). Foto: Geir Søndeland

Hun forklarer at økt energibruk globalt har gitt økte klimagassutslipp. Og de øker fortsatt i mange land.

Hun er bekymret over Nettavisen-artikkelen – for øvrig skrevet av eks-Listhaug-rådgiver Espen Teigen – om at Kina er i gang med å bygge 121 nye kullkraftverk.

– Økt kullbruk har stått for majoriteten av økningen i utslippene i energisektoren. Samtidig som Europa jobber iherdig med å redusere bruken av kullkraft, blant annet hjelp av norsk gass, kan vi lese om at Kina jobber på spreng med å bygge ut 121 nye kullkraftanlegg, sier hun.

– Det vil ta mange tiår før andre energikilder kan erstatte olje og gass, sier Listhaug, som viser til kullforbruket og et kompleks energisystem globalt.

Og forresten:

– Norge står for vel 1 promille av verdens totale klimautslipp. Om vi stenger hele landet, vil det ikke utgjøre stor forskjell for verden, sier Listhaug.