Norsk meglerhus: – Oljemarkedet er ødelagt og neste stopp er 10 dollar fatet

– Oljeindustrien møter sin verste krise på 100 år, mener britisk oljeekspert. Amerikanske skiferoljeprodusenter gjør seg klare for negative oljepriser.

Publisert Published on 30.03.2020 13:29

Det norske meglerhuset Pareto Securities tror oljeprisen kan falle ned mot null, ifølge et notis som ble publisert mandag.

Mens nordsjøoljen kan falle mot 10 dollar fatet, tror Pareto at den amerikanske skiferoljen kan falle ned mot null – og til å med bli negativ, slik at produsentene må betale for å levere olje.

– Prisene i det fysiske skiferoljemarkedet faller langt raskere enn terminkontraktene. Differansen gjør at oljeprisen enkelte steder i verden i dag er på rundt 5 dollar fatet, og går mot null eller under null, skriver meglerhuset.

– Oljemarkedet er ødelagt, og neste stopp for brent-oljen er 10 dollar fatet, heter det i rapporten.

Venter kraftig fall i etterspørselen

Mandag faller oljeprisen markant, og handles i skrivende stund til rundt 23,5 dollar fatet – det laveste nivået på 17 år. Så langt i år har prisen på nordsjøoljen falt med 65 prosent.

Det skjer mens den globale økonomien er satt på pause, med USA, Europa og India i karantene, ifølge meglerhuset Pareto Securities. Samtidig klarer ikke Opec-landene å komme til en enighet med Russland om produksjonskutt.

Dermed er det både svært lav etterspørsel og svært høyt tilbud med olje i markedet for tiden, som legger press på oljeprisen.

Analysebyrået Rystad Energy tror at 36 millioner fat olje kan falle bort fra oljeetterspørselen i år som følge av koronaviruset.

– Det er som om Europa, Afrika og Midtøsten plutselig sluttet å kjøre bil, skriver Financial Times.

Ifølge avisen venter analytikerkorpset at den globale oljeetterspørselen vil falle med mellom 20 og 25 millioner fat olje hver dag – tilsvarende en fjerdedel av det normale daglige oljekonsumet, som vanligvis ligger på rundt 100 millioner fat olje.

– Det er ingen overdrivelse å si at oljeindustrien nå møter sin verste krise på 100 år, skriver David Sheppard, energiredaktør i den britiske finansavisen.

– Et helvete

Det historiske etterspørselsfallet er så stort at det er lett å glemme priskrigen som foregår mellom Saudi-Arabia og Russland.

I disse dager dumper oljenasjonene billig olje på et markedet som ikke etterspør det. Det kan forlenge krisen, og den ventede bedringen.

– Det kortsiktige bildet på oljeindustrien er, for å si det mildt, et helvete. Det langsiktige bildet er ikke veldig mye bedre. Pandemien kan sette varige merker på et energimarked som allerede var skeptiske til olje, i påvente av en etterspørselstopp i rundt 2030, skriver Sheppard i et innlegg i finansavisen.

Det kan føre til at oljeprisen faller videre ned mot null.

Spesielt prisen på den amerikanske skiferoljen ventes å falle kraftig. Pareto venter en snittpris i andre kvartal 2020 på 16 dollar fatet, mot 18 dollar for nordsjøoljen.