Det franske raffineriet Grandpuits utenfor Paris holdes stengt selv om vedlikeholds-arbeidet er gjennomført. Foto: Benoit Tessier/ Scanpix More

10 tegn på at oljeindustrien er langt nede

Verdens oljeindustri er truffet av et dobbelt sjokk: Etterspørselen etter olje har falt fullstendig sammen samtidig som produksjonen steg dramatisk på grunn av priskrigen mellom Saudi-Arabia og andre land.

Tor Dagfinn Dommersnes / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 26.03.2020 12:26

Den internasjonale prisen på råolje (LCOc1/CLc1) har falt med 45 prosent denne måneden og mange steder er nå prisen langt under produksjonskostnadene. Oljeselskaper verden over har derfor kuttet kostnader med flere titalls milliarder dollar.

Nyhetsbyrået Reuters har laget denne oversikten med 10 tegn på hvor galt det står til innen olje- og gassindustrien.

Les også: Oljeprisen faller ytterligere – amerikansk støtte hjelper ikke

1. Texas vurderer produksjonskutt

Oljeprodusenter i Texas, USAs delstat med størst oljeproduksjon, ba politikerne sine vurdere produksjonskutt. Sist det skjedde var i 1973.

2. Sammen med Opec?

En av de tre lederne av organet som styrer oljeindustrien i Texas fikk en telefon fra generalsekretæren i Opec, for å snakke om markedet. Kommisjonær Ryan Sitton sa sist fredag at Texas vil vurdere en produksjonskutt på 10 prosent. USAs produsenter av skiferolje har aldri våget å snakke om koordinerte kutt av frykt for å bryte amerikansk antitrust-lover.

3. Usikker fylling

Italia, som er så hardt rammet av koronakrisen, stenger bensinstasjonene sine. Fra 25. mars begynte man å stenge bensinstasjoner på motorveiene. Det var ikke lenger mulig å garantere smittefri fylling av bensin.

4. Historiske prisfall

Tre av de kraftigste prisfallene for olje på en dag har kommet i løpet av de to siste ukene: 9. mars, 16. mars og 18. mars.

23. mars falt bensinprisen i USA mer enn noen gang på en dag, med 32 prosent.

Ingen trenger flybensin lenger. Den lagres, men mister raskt kvalitet og må destrueres. Foto: Gregory Bull / AP Scanpix More

5. Flybensin på lager

Flybensin mister raskt kvalitet når den lagres, og er ubrukelig etter en viss tid. Likevel har fallet i etterspørsel tvunget både BP og Shell til å lease tankskip for å lagre flybensin som ingen vil kjøpe.

6. Å raffinere koster penger

Mandag falt marginene for USA produsenter av bensin til et negativt nivå. Det betyr at det kostet mer å kjøpe et fat råolje enn man får for et fat med raffinert vare, altså bensin. Transportbransjen er en av de viktigste forbrukere av olje verden over, og svært viktig for etterspørselen. Mandag var prisen den laveste siden 2008.

Toppsjef Igor Sechin i Rosneft her i samtale med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin More

7. Russerne gir seg ikke

Toppsjef Igor Sechin i russiske Rosneft har ingenting imot at USA skiferolje kollapser. «Oljeprisen kan igjen komme opp i 60 dollar fatet dersom skiferoljen forsvinner», sa han i forrige uke. Mandag sa Lukoil-sjef Leonid Fedun at «dette vil bli en utmattelseskrig».

8. Etanol? Nei takk.

Mindre etterspørsel etter etanol til å blande inn i drivstoff gjør at mais og sukker i større grad brukes i annen industri, for eksempel til håndsprit. Produsenter i Brasil bruker mer av råstoffet til å lage søtningsstoff.

9. Spekulanter inn

Prissvingningene (volatiliteten) i oljemarkedet har forsterket seg når oljeselskapene er passive. Inn kommer spekulantene, og dermed blir prissvingningene forsterket. Sist torsdag steg prisene så sterkt at etter-handelen ble stanset. Fredag var det motsatt, med et prisfall på 4 dollar.

10. Raffineri holder stengt

Franske Total stengte ned sitt store raffineri Grandpuits utenfor Paris (se toppbilde), for rutinemessig vedlikehold. Da produksjonen egentlig skulle starte opp igjen, sa Total nei. Etterspørselen var så lav at det var bedre å ikke produsere noe.

Les også: Oljeprisen halvvert siden nyttår: Derfor faller den videre