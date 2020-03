NTB Scanpix More

Oslo Børs stuper med oljeprisen – ned fem prosent

Oljeprisen faller kraftig mandag morgen etter marerittuke.

Publisert Published on 16.03.2020 07:10

Prisen på et fat olje faller i skrivende stund rundt 5 prosent, og nordsjøoljen handles nå til rundt 32,20 dollar per fat.

Det skjer etter at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, søndag kveld norsk tid valgte å kutte renten helt ned til null utenom ordinært møte.

Det går utover Oslo Børs – Hovedindeksen faller nær 5 prosent fra start, og har dermed nådd nytt bunnivå siden børskrakket begynte i slutten av februar.

I forrige uke stupte oljeprisen nær 25 prosent. Bakgrunnen var lavere etterspørsel som følge av koronaviruset, i tillegg til konflikten mellom Russland og Saudi-Arabia. Partene kom ikke til enighet under det forrige Opec pluss-møtet, noe som senere eskalerte seg til å bli en full priskrig.

Onsdag sa Saudi-Arabia at de ville produsere 13 millioner fat olje hver dag, opp fra tidligere nivåer på rundt 10 millioner far hver dag, ifølge britiske The Guardian.

