Oslo Børs i fritt fall – handelen stanset på Wall Street

Oslo Børs raser 10 prosent.

Publisert Published on 16.03.2020 07:10

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt kraftig i hele dag og er ned 10 prosent til 608,44 poeng ved 14-tiden mandag. Siden toppen ble nådd i midten av januar har Børsen falt hele 35 prosent, det største krakket siden finanskrisen.

Det skjer mens internasjonale aksjemarkeder samt oljeprisen kollapser fullstendig.

Prisen på et fat olje faller i skrivende stund rundt 12 prosent, og nordsjøoljen handles nå til rundt 27,70 dollar per fat.

Fallet smitter over på Wall Street, hvor handelen ble stanset automatisk bare sekunder etter at de amerikanske børsene åpnet. Den brede samleindeksen S&P 500 raste mer enn 8 prosent fra start, som utløste automatisk handelsstans.

Etter en femten minutters pause åpnet børsene igjen, og Wall Street faller rundt 10 prosent.

Kollapsen i finansmarkedene skjer etter at Den amerikanske sentralbanken (Fed) søndag kveld norsk tid valgte å kutte renten helt ned til null utenom ordinært møte, samtidig som en heftig oljepriskrig pågår mellom Saudi-Arabia og Russland.

Olje- og finansaksjer rammet hardest

Oljeprisraset fører til at oljetunge aksjer faller mest på Oslo Børs mandag. Trøim-riggselskapet Borr Drilling stuper 50 prosent, Aker Solutions faller 24 prosent, mens Equinor er ned 7 prosent.

Også finansselskapene blir rammet hardt – Storebrand faller 14 prosent, Sbanken er ned 8 prosent mens Sparebanken Vest er ned 6 prosent. Samtidig er DNB ned 12 prosent – og faller dermed under 100 kroner per aksjen for første gang siden 2016.

I forrige uke stupte oljeprisen nær 25 prosent. Bakgrunnen var lavere etterspørsel som følge av koronaviruset, i tillegg til konflikten mellom Russland og Saudi-Arabia. Partene kom ikke til enighet under det forrige Opec pluss-møtet, noe som senere eskalerte seg til å bli en full priskrig.

Onsdag sa Saudi-Arabia at de ville produsere 13 millioner fat olje hver dag, opp fra tidligere nivåer på rundt 10 millioner far hver dag, ifølge britiske The Guardian.

– Oljesjokk

– Det store spørsmålet er om vi har forstått koronaviruset, og om vi håndterer vi det på den rette måten, påpeker Schieldrop.

Han peker på at Norge har håndtert koronakrisen veldig forskjellig fra Sverige og Storbritannia.

– Storbritannia mener man ikke bør isolere hele samfunnet samtidig, som andre europeiske land gjør, og helle isolere eldre mennesker. Det er to veldig forskjellige metoder som får veldig forskjellige konsekvenser, sier han.