Kværner håper på flere kontrakter i 2020. Her fra arbeidet med Johan Sverdrup fase 1 på Stord, som ble ferdigstilt i 2019. Foto: Adrian Søgnen

Kværner økte inntektene

Selskapet leverte et sterkere resultat i fjerde kvartal, og annonserer samtidig at de vil endre utbyttepraksisen.

Publisert Published on 12.02.2020 08:52

Oljeservicekonsernet Kværner fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 105 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Til sammenligning er dette en økning på 40 prosent fra samme periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem onsdag morgen.

– Høyt aktivitetsnivå

Driftsinntektene i kvartalet endte på 2,8 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder kroner året før.

«Vi er glade for at resultatene er i henhold til planen for 2019. Vi leverte flere viktige prosjekter i fjor, som muliggjorde at kundene våre kunne ta anleggene i bruk i henhold til sine planer eller til og med i forkant av planene. Vi begynner 2020 med et høyt aktivitetsnivå på verftene våre, og ordreboken inkluderer også viktige nye kontrakter vunnet i 2019», skriver selskapet.

I høst opprettet det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet to nye satsingsområder innen fornybar energi og flytende produksjonsenheter.

Kort tid etter annonserte selskapet den første kontrakten innenfor fornybarområdet, da Kværner ble tildelt milliardkontrakt for å produsere 11 flytende betongskrog for vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet.

Kværner skriver at de forventer at viktige kontrakter vil bli tildelt i løpet av 2020, 2021 og utover.

Venter lavere inntekter i 2020

Selskapet har tidligere uttalt at de har mål om å nå en omsetning på 10 milliarder kroner årlig innen 2023.

I kvartalsrapporten skriver imidlertid selskapet at årlige inntekter og brutto driftsresultat (ebitda) forventes å bli lavere i 2020. Selskapet forklarer dette med at markedssituasjonen ga få nye ordrer i 2018 og 2019.

Ordrereserven ved utgangen av 2019 var 8,2 milliarder kroner, en nedgang fra 2018 da ordrereserven var på 10,6 milliarder, opplyser selskapet.

Endrer utbyttepraksis

Styret foreslår å betale et utbytte på 0,5 kroner per aksje i utbytte etter fjerde kvartal, noe som tilsvarer en total utbyttebetaling på 134,5 millioner kroner.

Samtidig har styret besluttet å endre utbytteprosedyren.

Tidligere har utbetaling av utbytte vært vurdert to ganger i året, men dette vil nå endres til en gang i året, skriver selskapet.