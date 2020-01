NTNU i Trondheim er i ferd med å revurdere og endre porteføljen av studier. Petroleumsfagene er ikke lenger like attraktive. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Antall petroleumsstudenter på NTNU er halvert – igjen

I 2018 gikk 77 petroleumsstudenter ut fra NTNU, drøyt halvparten av hva det var i 1999. Det har vært lavt før etter finanskrise, nå får klimakrise skylden.

NTB

Publisert Published on 10.01.2020 10:02

NTNUs nye rektor Anne Borg sier til Adresseavisen at det ser ut til at klimakrisen gjør at petroleumsstudiene ikke er like attraktive. Mens 137 petroleumsstudenter ble uteksaminert i 1999, var tallet 77 i 2018.

Forrige bunnivå på 76, etter finanskrisen i 2009, tok seg fort opp med optimismen etter funnet av Johan Sverdrup i 2010, og i 2012 ble 132 studenter uteksaminert.

Siden er antallet gått nedover.

Les også: UiB legger ned petroleumfag

Borg ser en sammenheng med klimakrisen og det grønne skiftet, og nå rigger NTNU seg for en framtida med søkelys på bærekraft. Universitetet er i ferd med å revurdere og endre porteføljen av studier.

– En slik gjennomgang av studiene har vi ikke hatt siden 1990-tallet. Vi har hatt energi- og miljøstudiet i mange år, men vil nå se på studiesammensetningen som helhet, både de samfunnsvitenskapelige og teknologiske studiene, sier Borg.

Hvordan oljebransjen skal klare å rekruttere unge i fremtiden har også vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Du kan høre episoden her: