Konserndirektør Eldar Sætre og finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor. Foto: Jon Ingemundsen More

Equinor inngår samarbeid med sju selskaper om CO2-lagring

Equinor har undertegnet intensjonsavtaler med sju europeiske selskaper for å samarbeide om lagring av CO2 på norsk sokkel.

NTB

Publisert Published on 06.09.2019 07:36

Equinor har allerede satt i gang et samarbeid med Shell og Total for å studere mulighetene for å lagre CO2 under havbunnen.

Nå har de tre fått med seg Air Liquide, Archelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, Heidelberg Cement, Preem og Stockholm Exergi på laget.

Intensjonsavtalene ble undertegnet på sidelinjen av en internasjonal konferanse om karbonfangst og -lagring, såkalt CCS, som ble arrangert i Operaen i Oslo torsdag.