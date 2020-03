Foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi More

Oljeprisen fortsetter å falle

Etter litt optimisme på tampen av forrige uke, sendes oljeprisen ned igjen mandag morgen.

Publisert Published on 23.03.2020 07:31

Etter at prisen på et fat nordsjøolje nådde sitt laveste nivå siden 2003 i forrige uke, begynte den å klatre litt på tampen av uken. Det kom etter meldinger om at USA ville innføre sanksjoner mot Russland, i et forsøk på å dempe det eksperter tolker som en gryende priskrig i oljemarkedet.

Natt til mandag treffer oljeprisen bunn igjen, og ved midnatt falt prisen på ett fat nordsøolje over seks prosent til 24,84 dollar.

Senere har den hentet seg noe inn, og ved syv-tiden norsk tid faller den 2,5 prosent til 26,30 dollar fatet.

Oljeprisen har den siste tiden vært rammet av ringvirkningene av koronaviruset, mislykkede forsøk på produksjonskutt og en oljepriskrig mellom Saudi-Arabia og Russland.

Mandagens fall kommer etter at håpet om en produksjonsavtale mellom USA og Opec-landene begynner å glippe, skriver Bloomberg.

Samtidig ble President Trumps krisepakke for næringslivet på nær 2.000 milliarder dollar blokkert av amerikanske senatdemokrater, som ville ha mindre fokus på store selskaper og mer fokus på arbeiderklasssen.

Nyheten sendte børsene i Asia- og Stillehavsregionen kraftig ned mandag morgen.