Johan Sverdrup står bak mye av investeringsveksten på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

SSB oppjusterer anslaget for oljeinvesteringer i 2020

Ferske tall fra SSB spår at oljeinvesteringene vil stige med 7,4 prosent i 2020, men så snur det.

Publisert Published on 20.02.2020 08:26

Oljeoperatørene på norsk sokkel anslår nå at investeringer i utvinning av olje og gass blir på 185,4 milliarder kroner i 2020, opp fra 177,5 milliarder i fjor, skriver SSB på sine hjemmesider torsdag.

Det er 1,5 prosent mer enn anslaget på 182,6 milliarder som ble gitt i fjor høst.

Investeringsanslaget for 2020 indikerer nå en vekst på 7,4 prosent mot fjoråret.

Økt 17 prosent siden første anslag

Dermed har anslaget for oljeinvesteringer økt med 17 prosent siden førstegangsanslaget for 2020 ble oppgitt – og kategorien feltutbygging står bak 91 prosent av økningen.

«Det er innlevering av plan for utbygging og drift på seks nye utbyggingsprosjekt og en markant kostnadsøkning på et par utbyggingsprosjekter som har drevet denne oppgangen i 2020- anslaget», heter det i meldingen.

Det er åpningen av gigantfeltet Johan Sverdrup som står bak store deler av de nye investeringene. Tidligere i år skrev Sysla om at Johan Sverdrup-effekten bidro til kanonvekst for norsk olje i fjerde kvartal i fjor, med en verdiskapingsvekst på 11,2 prosent.

Fall i investeringene i 2021

De ferdigstilte tallene for 2019 viste en svært sterk vekst i oljeinvesteringer i 2019. Utførte investeringer i sektoren endte på 177,5 milliarder kroner, 17 prosent mer enn investeringene året før.

Videre melder statistikkbyrået at det varsles om et fall i investeringene i 2021, med 18 prosent til 152 milliarder kroner. Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til nedgangen for 2021.

«Anslaget for denne kategorien er 16,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020», skriver SSB.

Det meldes dog om en ventet oppgang innen kategoriene leting, rørtransport, landvirksomhet og nedstengning og fjerning, som bremser nedgangen noe.

Lørdag 5. oktober 2019 startet produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – det tredje største på norsk sokkel og den første gigantutbyggingen siden 1980-tallet.

