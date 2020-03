Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er kritisk til Equinors planer om flytting av Martin Linge-tjenester til Bergen. Foto: Jon Ingemundsen More

Stavanger-ordføreren vil hindre Equinor-utflytting til Bergen

I et brev til regjeringen protesterer Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun på at Equinor dropper Stavanger for forsynings- og transportbase for Martin Linge-utbyggingen.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 05.03.2020 12:12

Kari Nessa Nordtun skriver i brevet til olje- og energiminister Tina Bru at hun ønsker at regjeringen stanser Equinors utflytting av disse tjenestene fra Stavanger-området.

– Jeg mener noen må stå opp for Stavanger som energihovedstad og forventer at olje- og energiministeren også gjør det og krever at Equinor må forholde seg til vedtaket i utbyggingsplanen, sier Kari Nessa Nordtun til Aftenbladet.

– Bit for bit forsvinner

Hun forventer at Tina Bru setter foten ned og gir klart uttrykk for at det som er vedtatt i Stortinget gjennomføres. Men andre etableringer av Equinor-funksjoner utenfor hovedkontoret i Stavanger, med etablering av digitalt kompetansesenter i Bergen og ikke i Stavanger i 2018 friskt i minnet, innrømmer ordfører Nessa Nordtun at hun ikke har store forhåpninger til at Tina Bru setter foten ned.

– Jeg frykter at hvis bit for bit forsvinner fra vår region, svekker det Stavanger som energihovedstad. Vi står i fare for å miste arbeidsplasser og viktig kompetanse. En kompetanse som vi sårt trenger i vårt område for å kunne gjennomføre omstilling vi vet kommer, påpeker Nessa Nordtun ovenfor Aftenbladet.

Hun mener det er på tide at olje- og energiministeren, ordførerne på Nord-Jæren og Equinor setter seg ned sammen og sikrer at Equinor ikke planlegger å avvikle flere arbeidsplasser i vårt distrikt som igjen svekker Stavangers posisjon som energihovedstad.

Equinor ønsker å endre Stortingets vedtak om forsyningsbase i Stavanger-området for Martin Linge. Her fra Dusavik-basen i Stavanger. Foto: Jonas Haarr Friestad More

I tillegg til ønsket om å droppe Stavanger som forsynings- og helikopterbase for Martin Linge, har Equinor også bestemt seg for å vrake kontrollrom i Dusavik i Stavanger for Martin Linge-feltet.

Videre har Equinor i et brev til Olje- og energidepartementet gjort det klart at selskapet vil flytte både basevirksomhet og helikoptertransport fra Stavanger-området til Bergen.

Det betyr at Dusavik vrakes som forsyningsbase for Martin Linge-feltet og at Sola droppes som helikopterbase av Equinor. Tidligere Martin Linge-operatør Total E&P planla både å ha forsyningsbase og helikopterbase i distriktet.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ser dermed at det i stedet for å komme nye arbeidsplasser, forsvinner arbeidsplasser fra Stavanger-distriktet som følge av Equinors overtakelse av operatør på Martin Linge. Formelt trådte operatørskiftet i kraft i mars 2018.

– Svært bekymret

Stavanger-ordføreren er svært bekymret for utviklingen og skriver følgende i brevet til departementet:

«Vi ber olje -og energiministeren følge opp gjeldende vedtak i Stortinget. Det kan ikke være slik at Equinor skal kunne ignorere vedtak. Det frykter vi kan skape presedens for å kunne flytte flere virksomheter. Ordføreren i Stavanger er allerede svært bekymret over den voksende tilstedeværelsen i Oslo for Equinor. Internasjonal avdeling er for flere år siden flyttet til hovedstaden, og med tanke på selskapets økede internasjonale engasjement, frykter flere – også undertegnede – at flere viktige funksjoner skal flyttes i samme retning. Det er av særdeles viktig betydning for Stavanger at selskapet reelt sett driftes fra Stavanger, all den tid hovedkontoret ligger i kommunen.»

«Statens eierskap i Equinor har også en betydelig samfunnsmessig funksjon, utover å optimalisere for selskapets økonomiske resultat. Det er bygget opp betydelig kompetanse og støttefunksjoner i Stavanger-regionen for denne næringen. Det er viktig at dette ikke settes på spill.»

«Equinor har i dag forsyningsbase i Stavanger og personelltransport fra Bergen i forbindelse med Martin Linge-utbyggingen. I henhold til vedtatt vedtatte plan for utbygging av feltet skal Martin Linge ha forsyningsbase i Stavanger-området og helikoptertransport fra Sola i driftsfasen.»

Kari Nessa Nordtun på den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet 7. januar 2020. Foto: Jon Ingemundsen More

Equinor vil bytte base

Siden Stortinget har vedtatt at Equinor skal bruke Stavanger-området for base og helikoptertransport, må derfor Equinor søke om å endre vedtaket I en søknad til Olje- og energidepartementet skriver Jan Einar Malmin, prosjektdirektør for Martin Linge, følgende for å begrunne flyttingen:

«Endring av forsynings- og helikopterbase for Martin Linge er vurdert i forhold til seilings – og helikopterturdistanser og ressursbruk. På en rundtur med forsyningsfartøy vil det være rundt 12 timer kortere seilingstid ved bruk av base i Bergensområdet. I tillegg vi det oppnås effekt av samordning av forsyninger med andre installasjoner i området.»

«Personelltransport til Martin Linge i drift utgjør rundt en prosent av totalt antall reisende. Ved flyging fra Bergen vil operatør ha bedre mulighet for å utnytte helikoptrene ved å dele personelltransport med andre installasjoner i området. Bruk av forsynings og helikopter base i Bergensområdet vil derfor medføre kortere tid for forsyninger til Martin Linge og kortere reisetid for personell, som gir forbedret HMS, mindre utslipp og lavere driftskostnader.»

– Har du forståelse for Equinors argumenter, Kari Nessa Nordtun?

– Jeg skjønner at de finner økonomisk lønnsomt for selskapet, men det er ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk lønnsomt. Stavanger har bygd opp et stort miljø som er avhengig av disse tjenestene, i denne saken er det også vedtatt i utbyggingsplanen, og det forventer jeg at olje- og energiminister Tina Bru også ser.

Jan Einar Malmin, prosjektdirektør for Martin Linge-utbyggingen, vil droppe Stavanger som forsynings- og helikopterbase for feltet. Her er han fotografert i 2013 i forbindelse med Gudrun-prosjektet. Foto: Carina Johansen More

Bygget nytt kontrollrom

I forbindelse med Martin Linge-utbyggingen fikk oljeselskapet Total E&P bygget et nytt kontrollrom ved det norske hovedkontoret i Dusavik i Stavanger. Kontrollrommet sto klart i 2013.

Da selskapet solgte Martin Linge til Equinor i 2018, skrev Aftenbladet at det var uklart om Equinor ville benytte seg av dette nye operative kontrollrommet for Martin Linge.

I sammenheng med Martin Linge-salget inngikk Total en utleieavtale med Equinor for bygget som inneholdt et operasjonssenter inkludert kontrollrom for feltet. Dette bekrefter Total E&P Norge overfor Aftenbladet.

– Vi har en avtale med Equinor om utleie av bygget som inkluderer kontrollrommet for Martin Linge. Det har vi hatt siden Martin Linge-utbyggingen ble solgt til Equinor, forklarer pressekontakt Leif-Harald Halvorsen i Total til Aftenbladet.

Men selv om Equinor bruker dette kontrollrommet i dag, skal det lages et nytt kontrollrom på Forus. I et møte med Petroleumstilsynet i oktober i fjor bekreftet Equinor dette.

Equinors Knut Solheimslie opplyste da at nytt kontrollrom på Forus skal stå klart høsten 2020.

Equinor overtok Martin Linge-prosjektet i mars 2018. Her ligger Martin Linge-moduler til kai ved Rosenberg Worley i Stavanger for gjennomgang.Foto: Jarle Aasland More

– Naturlig med samlokalisering

Equinor begrunner flyttingen av kontrollrom slik:

– Som operatør for Martin Linge er det naturlig at kontrollrommet vårt ligger i våre lokaler og samlokaliseres med driftsorganisasjonen – og har fysisk nærhet til annen viktig kompetanse i selskapet. Vi vil på sikt flytte driften vår til egne lokaler på Forus. Nå bruker vi kontrollrommet i Dusavik i forbindelse med uttesting. Noe av utstyret blir flyttet til Forus, men langt fra alt, rett og slett fordi det har vært en stor teknologisk utvikling på seks år. Med et framtidsrettet felt som Martin Linge trenger vi framtidsrettet teknologi, forklarer pressekontakt Lise Andreassen Hagir.

– Hva koster det å bygge nytt kontrollrom på Forus?

– Det er ikke naturlig for oss å oppgi detaljerte kostnader, men det vi kan si er at vi utnytter ledige lokaler i hovedkontoret vårt på Forus Øst i stedet for å leie eksterne lokaler. Når det gjelder utstyr så er som sagt mye av utstyret som står i Dusavik seks år gammelt og ville uansett snart vært modent for utskifting, opplyser Lise Andreassen Hagir.