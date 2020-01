Lundin vil investere nesten én milliard i fornybar energi

Vil øke de totale investeringene med 30 prosent.

Publisert Published on 31.01.2020 08:35

Fredag klokken 11 norsk tid skal selskapet annonsere sine planer for 2020 gjennom årets kapitalmarkedsdag, samt presentere resultatet for året som gikk. I den forbindelse har Lundin sluppet sitt budsjett for året som kommer.

Det innebærer blant annet at investeringene økes til 1,27 milliarder dollar, en økning på 30 prosent sammenlignet med fjorårets budsjett. Av det beløpet vil selskapet investere 100 millioner dollar i fornybar energi i 2020, tilsvarende 920 millioner kroner.

Les også: Lundin kjøper vannkraftverk for å kompensere for skitten strøm til oljeplattform

Investerer i vind- og vannkraft

Av investeringsbudsjettet som er planlagt for fornybar energi vil mesteparten gå til vannkraftverket Leikanger som ble annonsert i oktober, og en ny investering i vindparken Metsälamminkangas i Finland.

Samtidig venter selskapet at produksjonen vokser fra 93.300 fat per dag til en produksjon på mellom 145 og 165 fat per dag, samtidig som driftskostnadene å falle fra 4,03 til 3,40 dollar fatet.

Les også: Equinor fullfører Lundin-salget og kjøper Sverdrup-andel

Etter nedsalget i Johan Sverdrup-feltet og et eller sterkt år, utdeles det utbytte på 4,7 milliarder kroner, eller 1,8 dollar per aksje.

Ambisjoner om karbonnøytralitet

Mandag skrev Lundin i en melding at styret har foreslått navnbytte i forbindelse med selskapets nye klimastrategi, som innebærer blant annet at de vil bli klimanøytrale innen 2030. Selskapet har foreslått å endre navn til Lundin Energy AB, fra dagens Lundin Petroleum.

– Navnebyttet representerer vår ambisjon om å bli karbonnøytral, vår posisjon som en ledende leverandør av olje og gass i fremtiden, og anerkjenner vår rolle i en energimiks i endring, sa administrerende direktør Alex Schneiter meldingen.

Les også: Lundin senker forventningene til nytt felt i Barentshavet

I mandagens presentasjon av selskapets nye strategi kom det blant annet frem at Lundin ønsker å begrense den gjennomsnittlige karbondioksid-intensiteten i porteføljen til under 4 kilo CO₂ per fat fra 2020, og til under 2 kilo CO₂ per fat fra 2023.

Selskapet kunngjorde også at de vil elektrifisere Edvard Grieg-feltet og Johan Sverdrup fase 2 i 2022, for å oppnå en karbondioksid-intensitet på under 1 kilo per fat på feltene.

Administrerende direktør Alex Schneiter sa han er stolt av selskapets strategi for å redusere sitt karbonavtrykk.

Lundin vil investere hundrevis av millioner i fornybar energi, inkludert havvind. Men kan det bli den nye oljen? Episoden kan du høre her: