– Vi vil miste jobb som følge av den nye avtalen, sier Erik Hestnes Sæstad, som er administrerende direktør hos Oceaneering Asset Integrity. Foto: Marie Von Krogh

Selskapet får avtale med Equinor på flere hundre millioner – likevel må de nedbemanne

Oceaneering Asset Integrity ble taperen da Equinor-milliardene skulle deles ut. Nå må selskapet gi de ansatte beskjed om at oppdragsmengden fra neste år ikke blir som de håpet.

Pernille Filippa Pettersen/ Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 19.11.2019 07:15

– Det er alltid noen som blir vinneren og taperen når kontrakter skal tildeles. Vi hadde håpet at vi fikk en større andel av det totale arbeidsomfanget, sier administrerende direktør i Oceaneering Asset Integrity, Erik Hestnes Sæstad, som var et av de fire selskapene som ble tildelt ny rammeavtale med den norske oljegiganten, Equinor.

300 millioner

Oceaneering Asset Integrity har kontor i Bergen, Trondheim og Stavanger, og bistår Equinor og andre virksomheter med inspeksjonstjenester som er med på å sikre anleggene både på land og offshore. De inngikk den første rammeavtalen med Equinor i 2009, og siden har avtalen blitt reforhandlet. Sæstad anslår at avtalene har hatt en samlet verdi på rundt 1 milliard kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Oceaneering Asset Integrity har fått ansvar for anleggene Kårstø, Sture, Kollsnes, Hammerfest LNG, Nore, Aasta Hansteen og Johan Castberg.

Den nye rammeavtalen er på 300 millioner kroner og vil gjelde fra 1. januar 2020. Avtalene har en fast periode på seks år, og to opsjoner på fire år.

Nedbemanning

Equinor skriver i en pressemelding fredag at den totale verdien, inkludert opsjoner, er anslått til i overkant av 3,5 milliarder kroner. Arbeidsomfanget sysselsetter om lag 300 til 400 personer årlig.

– Det er bra å bli tildelt ny kontrakt, men vi hadde håpet på et større omfang slik at vi hadde sikret tilstrekkelig sysselsetting for vårt personell som jobber på dagens kontrakt. At Equinor fordeler arbeidsomfanget på flere er forståelig og forventet og sikrer konkurranse i markedet, sier Sæstad, og legger til:

– Avtalens verdi vil mest sannsynlig føre til en nedbemanning for oss. Derfor opplever vi ikke dette som noen gladsak.

Selskapene som får nye rammeavtaler med Equinor er Aker Solutions, IKM Operations, Axess og Oceaneering Asset Integrity. Her er Erik Hestnes Sæstad, administrerende direktør i sistnevnte selskap. Foto: Marie Von Krogh

Møte med ansatte

Hvor mange som vil miste jobben som følge av kontraktens volum, vil ikke Sæstad si noe om på nåværende tidspunkt.

– Vi skal ha et møte med våre ansatte mandag, og jeg ønsker ikke å komme med flere detaljer før de er informert.

Selskapet har tidligere gjennomført flere nedbemanninger som resultat av oljeprisfallet sommeren 2014. For tre år siden måtte selskapet nedbemanne med 150 ansatte som følge av redusert aktivitetsnivå i bransjen.

På overtid

Sæstad forteller at det var forventet at avtalen ville ha en betydelig lavere verdi enn den forrige, blant annet fordi tildelingen ble vesentlig forsinket.

– Når prosessen tar såpass mye lenger tid skaper det stor usikkerhet i organisasjonen og setter oss i vanskelig situasjon i og med at nåværende kontrakt utløper ved årsskiftet.

– Hva betyr det at avtalene ble utsatt?

– Det betyr at vi får alt for liten tid til omstilling og informasjon og dialog med våre ansatte.