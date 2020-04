More

– Equinor har hatt flaks som har unngått den store oljekatastrofen

I midten av oktober i 2016 var Olje-Norge bare tilfeldigheter fra en stor oljeulykke. En ukontrollert gassutblåsing på boreinnretningen «Songa Endurance» sendte en væskesøyle 50 meter over boredekket og utstyr på opptil tre tonn ble slengt flere meter av sted på riggen

Tor Gunnar Tollaksen

Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 20.04.2020 07:37

Boreriggen var på kontrakt med Equinor. I den norske oljefortellingen heter det at Norge er best i verden på sikkerhet i petroleumsbransjen. Men ifølge sikkerhetsekspert Stig Stellberg er det ved flere anledninger en god porsjon flaks som har medvirket til at store oljekatastrofer er unngått.

– Historien gjentar seg gang på gang. Flere ganger har det vært nære på med storulykker med enorme konsekvenser. Jeg sitter nesten med et inntrykk av at det er noen «der oppe» som holder en hånd over oss. To ting som har bidratt vesentlig i å unngå store oljekatastrofer, er dyktige folk og en god porsjon flaks, sier Stig Stellberg til Aftenbladet og utdyper alvoret:

– Ved flere anledninger har Equinor ikke bare hatt flaks, men englevakt.

Ny bok om sikkerhetserfaringer

En av de siste stygge Equinor-hendelsene var da to unge ansatte ble skadet, hvorav den ene alvorlig, da en gassflaske eksploderte på Heimdal-plattformen i november i fjor. I forrige uke skrev Aftenbladet at en internrapport fra Equinor pekte på at begge to kunne mistet livet i hendelsen, dessuten slår den fast manglende oppfølging av alvorlig feil ved utstyr.

I 42 år arbeidet Stellberg i oljebransjen i selskaper som Mobil, Arco, Statoil, Norsk Hydro og Equinor. Nå har han skrevet bok om sine erfaringer med sikkerhet på norsk sokkel: «Det er folk som gjør jobben – erfaringer med sikkerhet på norsk sokkel».

Hovedformålet med boken er å bidra til mer sikker og effektiv drift innenfor olje og gass virksomheten. Dette er blitt aktualisert fordi industriens økonomiske robusthet i lang tid framover vil bli svekket som et resultat av lavere olje- og gasspriser.

– Selskapene møter nå en helt ny virkelighet som fordrer at de reindyrker kjernevirksomhetene. Det er dette som skaper verdiene, sier Stellberg.

Boka inneholder mer alvorlige beskrivelser av hendelser som er blitt tonet ned av oljeselskapene og offentligheten, et skarpt blikk på sikkerhetsutfordringer og hva som må til for å bygge en god sikkerhetskultur i bransjen.

– Dessverre er min erfaring over tid at Equinor har forbedringsmuligheter i å være mer åpne rundt hendelser og bakenforliggende årsaker som for eksempel mangelfull planlegging. Effektiv risikostyring og godt lederskap er nøkkelen til gode resultater og en økt vektlegging av dette er det som gir størst forbedring, sier Stellberg.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor påpeker at den såkalte etterlevelses- og lederskapsmodellen, som Stellberg i sin tid var med på å starte opp i selskapet, er en modell som selskapet fortsatt jobber mye med i tett samarbeid med vernetjenesten – nettopp for å sikre god sikkerhetskultur hos ledere, medarbeidere og leverandører.

– Vi skal være lydhøre om forbedringer, også rundt enda mer åpenhet. Måten vi har delt granskningsfunn med myndigheter og bredt blant andre i industrien mener jeg viser at vi dyrker åpenhet etter hendelser. Også når funn og konklusjoner i granskinger er ubehagelig lesning for oss selv, sier Morten Eek til Aftenbladet.

Tre store hendelser

Slik beskriver Stig Stellberg noen av hendelsene som skiller seg ut (i boken og i intervju):

Snorre A

Den 28. november 2004 mistet mannskapet på Snorre A styringen med en brønnoperasjon. Et havområde på 100×100 meter «fosskokte» av gass under og ved plattformen. Gassutblåsingen varte i 15 timer, og den kunne ført til en eksplosjonsartet brann. Et mannskap på 36 var igjen og kjempet for å drepe brønnen og stoppe gassen. Det lyktes ikke. Slamreservene begynte å ta slutt, og neste morgen ble alt satt inn på et siste forsøk på å stoppe utblåsingen og få kontroll over situasjonen. Det lyktes.

Mellom 8 og 10 kubikkmeter slam var igjen da trykket i brønnen ble registrert til null bar. Norge var kanskje bare minutter unna en katastrofe som kunne endret norgeshistorien. Sannsynligheten var stor for at plattformen ville gått til bunns med enorme konsekvenser som kunne tatt knekken på Statoil som selskap. Da Petroleumstilsynet kom med sin rapport i mars 2005 ble det slått fast at hendelsen ikke skyldtes tilfeldigheter, men gjennomgående svikt i Statoils planlegging, prosedyrer og vurderinger.

Gudrun-plattformen

Den 18. februar 2015 ble det registrert kraftige vibrasjoner på Gudrun-plattformen i Nordsjøen. Gassalarmen gikk og en av de største hydrokarbonlekkasjene som er registrert på norsk sokkel de siste 10 årene var et faktum.

Vibrasjonene var så kraftige at et rør sprakk og nærmere tre tusen liter med kondensat lekket ut. En elektrisk varmekabel som omsluttet røret der lekkasjen oppsto fikk så store skader av vibrasjonene at sikringen røk, 90 sekunder før lekkasjen oppsto. Et brudd på en varmekabel kan medføre en tenningsdyktig gnist. Her var Olje-Norge i verste fall bare 90 sekunder unna en så stor eksplosjon og brann at plattformen sannsynligvis ikke ville ha tålt belastningen.

I Petroleumstilsynets gransking av hendelsen er det vist til at i de siste månedene før hendelsen inntraff, var det gjentatte hendelser med utstyrssvikt og vibrasjoner i den aktuelle ventilen og rørsystemet som denne var tilknyttet. Disse var registrert av offshoreorganisasjonen og formidlet til landorganisasjonen som notifikasjoner og bekymringsmeldinger.

«Songa Endurance»

Den 15. oktober 2016 inntraff en alvorlig brønnkontrollhendelse i forbindelse med produksjonsboring med boreriggen «Songa Endurance» på Troll-feltet. Brønnløpet skulle forlates, og hensikten med operasjonen var å sikre brønnen ved å installere barrierer som hindrer utslipp av gass og væske fra brønnåpningen. Under arbeidet ble det frigjort store mengder gass under svært høyt trykk, og brønnen kom ut av kontroll.

Gassutstrømmingen medførte at utstyr på 2–3 tonn ble kastet flere meter rundt på boredekket, og væskesøylen fra brønnen sto helt opp til toppen av boretårnet, om lag 50 meter over boredekket. Petroleumstilsynet vurderer dette som en av de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene på norsk sokkel siden hendelsen på Snorre A i 2004.

Petroleumstilsynets gransking konkluderte med at det i Trolls boreorganisasjon var stor oppmerksomhet på å redusere kostnader og å effektivisere. Boreprogrammet ble endret for å spare tolv timer. Endringen i planene ble ikke risikovurdert. Barrierer ble fjernet uten at noen stilte spørsmål.

Mannskapet på boredekket gjorde alt riktig da ulykken var et faktum, noe som var avgjørende for at en katastrofe ble unngått for 107 mennesker som var om bord på riggen.

Var lite nådige med oss selv

Morten Eek i Equinor mener ved Songa-hendelsen og andre hendelser har Equinor vært de første til å innrømme dårlig risikoforståelse og manglende læring fra tidligere hendelser, samt manglende etterlevelse av rutiner og styringssystemer i egne rekker.

– Vi var lite nådige med oss selv da vi inviterte til gjennomganger og la fram granskinger som viste nettopp det. Samtidig var det også sekundære barrierer som fungerte slik de skulle og hindret eskalering, og det er avgjørende innen risikohåndtering og sikkerhetsarbeid. Myndighetsgranskinger viste seinere til mye det samme vi fant, både av kritiske forhold og hva som bidro til at hendelser ikke utviklet seg til storulykker, sier Eek.

Morten Eek, pressekontakt i Equinor.



Eek understreker at det etter granskinger jobbes mye med tiltak og læring i organisasjonen som deles åpent med operatører og leverandører.

– Etter Songa-granskingen rullet vi ut et obligatorisk læringsprogram på samtlige installasjoner på hele sokkelen, hvor målet var å få diskutert dilemmaer og funn fra gransking, og bli enige om måter å jobbe mer sikkert på. Dette er utvidet til et samarbeid med Vår Energi og Aker BP om å dele sikkerhetsmateriale, her gjør operatørene sine erfaringer og læringsprogrammer åpent tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det i sikkerhetsarbeidet sitt, påpeker Eek.

Han legger til at Equinor fem dager etter gassflaskeeksplosjonen på Heimdal i fjor, hvor to mennesker ble skadet, sendte ut en sikkerhetsvarsling globalt i industrien om pumpeutstyret som var brukt for å varsle andre brukere bredt og redusere risikoen for at lignende skjedde andre steder.

Stig Stellberg.



Dødsulykke snudde alt i Hydro

Stig Stellberg var i Norsk Hydro da en person mistet livet på Oseberg Øst julaften 2000. En ingeniør fikk flere tonn med rør over seg under en lasteoperasjon. I ettertid ble det avdekket grove brudd på viktige sikkerhetsforskrifter og prosedyrer. Oljedirektoratet rettet sterk kritikk mot Norsk Hydro, og selskapet fikk også en bot på 15 millioner kroner.

– Hendelsen oppsto i slutten av en lang periode der selskapet gradvis hadde mistet kontrollen over den sterke sikkerhetskulturen selskapet hadde vært karakterisert av. Oljedirektoratet hadde sett denne utviklingen, og Magne Ognedal (sjef for sikkerhetsdivisjonen) hadde advart selskapet, men Hydro fulgte ikke opp. Etter hendelsen lå Norsk Hydro sin olje og gassdivisjon langt nede og ble i realiteten parkert i to år. Dette ble samtidig starten på en tydelig retningsendring, forklarer Stellberg.

Han ble leder for det såkalte Gravdal-programmet som tok sikte på å gjenskape Hydro som en foregangsbedrift på HMS kultur. Programmet la grunnlaget for utviklingen av «Etterlevelse – og lederskapsmodellen» i Statoil som i dag er en retningslinje for effektiv risikostyring i hverdagen på norsk sokkel.

Stellberg var i mange år ansvarlig for utviklingen og implementeringen av modellen gjennom et omfattende treningsprogram som omfattet alle fra konsernledelse til den operative spisse enden. Dette ga meg en unik erfaring om hvordan leder og lag egentlig fungerte i Statoil (dagens Equinor).

– På papiret har jeg muligens mer kunnskap om dette enn andre, sier Stellberg og påpeker at han opplever at prioriteringen av en robust sikkerhetskultur ikke er sterk nok i olje- og gassindustrien.

Stellberg sier at det ikke er mangel på kunnskap, planer og rammeverk. Men det selskapene er for svake på er det han kaller «kulturell kontroll». Med det menes å ta ut alle gevinstene som var hensikten med opprettelsen av virksomheten, samtidig som alle mulige tap blir håndtert på en slik måte at de elimineres eller kontrolleres.

Kritisk til Petroleumstilsynets kulturforståelse

En av utfordringene Stellberg peker på overfor Aftenbladet er beskrivelser av hvordan Petroleumstilsynet har endret seg. Han mener at Petroleumstilsynet har mistet verdifull kompetanse på å kunne forstå kulturen i selskapene.

I det ligger kompetanse på å kunne verifisere om den faktiske atferden, kultur, i selskapenes organisasjoner er i overensstemmelse med det som er beskrevet som ønsket atferd, struktur. Stellberg er bekymret for utviklingen som har skjedd og mener at Petroleumstilsynet må styrke sin kulturelle kompetanse slik at det faktisk er i stand til å dokumentere om selskapene har «kulturell kontroll» som premiss for «Licence to operate».

– Slik kompetanse hadde Petroleumstilsynet mer av før, men jeg opplever at noe av den forsvant etter hvert. Tilsynet har imidlertid alle nødvendige verktøyer for å stoppe farlig virksomhet. De må brukes. sier Stellberg.

I 2019 hadde la Riksrevisjonen fram sin gjennomgang av Petroleumstilsynet. Her ble det blant annet konkludert med at Petroleumstilsynet følger opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte, men at tilsynet for sent tar i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det og heller ikke undersøker godt nok om pålegg følges opp. Videre fant Riksrevisjonen det kritikkverdig at Petroleumstilsynet i for stor grad forholder seg til møter og skriftlige redegjørelser fra selskapene.

Petroleumstilsynets direktør Anne Næss Myhrvold opplyser til Aftenbladet at hun ikke har noen kommentarer til det Stellberg tar opp.

– Hvor står selskapene i dag?

– Selskapene lever med et gap mellom det ledelsen tror er under kontroll og de faktiske forholdene. Årsaken er mangel på prosesser som sikrer at selskapene har kulturell kontroll over virksomheten. En forsterkning av dette er nødvendig for hele olje- og gassindustrien, avrunder Stig Stellberg.