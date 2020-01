I slutten av mai var det åpningsseremoni for bolikvarter og feltsenter på Johan Sverdrup-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

Nå er det klart for norsk oljecomeback

Når Johan Sverdrup-feltet starter oljeproduksjon mot slutten av året, vil feltet nesten alene sørge for at Norge er landet utenom USA og Opec med størst produksjonsvekst for olje i verden de neste to årene.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

Om ikke Olje-Norge akkurat lukter sagmugg i manesjen, er den aldrende norske oljetraveren på vei tilbake. Tallenes klare tale viser nemlig at tidene for Norge som liten, men likevel litt stor oljenasjon, framfor alt sett fra oljebyen, på ingen måte er over.

Før produksjonen fra norsk sokkel avtar skikkelig basert på påviste ressurser, kommer det de neste årene en aldri så liten “indian summer” for den norske oljeproduksjonen.

I 2000 ble det satt norsk produksjonsrekord med en gjennomsnittlig oljeproduksjon på 3,2 millioner fat olje per dag. Deretter har det gått nedover. I 2013 var produksjonen nede i 1,5 millioner fat daglig, omtrent halvparten fra toppåret i 2000, mens i 2019 er det ventet en produksjon på 1,4-1.5 millioner fat.

Bidrar mest

Det er nesten utelukkende Johan Sverdrup-feltet som drar Norge opp i tetsjiktet i verden, utenom Opec-landene og USA, når det gjelder økning i oljeproduksjonen.

Dette viser tall som analytikerne i Rystad Energy har kommet fram til.

– I perioden fram til 2021 er Norge sammen med Brasil det landet i verden, utenom USA og Opec-landene, som bidrar mest. Dette skjer i en tid hvor de aller fleste oljelandene sliter med produksjonsvekst. Vi kan helt klart si at det er Johan Sverdrup som gir Norge et oljecomeback. Ser vi fram til 2023 vil også Johan Castberg i Barentshavet også bidra betydelig, sier Tore Guldbrandsøy ved Rystads Energys Stavanger-kontor.

Tore Guldbrandsøy er rådgiver ved Rystad Energys Stavanger-kontor. Foto: Jon Ingemundsen

Andre felt bidrar også

Guldbrandsøy legger til at i tillegg til Johan Sverdrup er det også forventet vekst fra modne felt som Snorre, Valhall og Ekofisk samt tidligere problemprosjekter som Yme og Martin Linge.

Til sammen gjør dette at Norge øker produksjonen med 600 000 fat olje de neste par årene til en totalproduksjon på rundt 2 millioner fat per dag.

Equinors utstillingsprosjekt Johan Sverdrup er blant de største oljefeltene på norsk sokkel. Pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor sier at alt er i rute med tanke på produksjonsstart i november neste år.

– På topp vil Johan Sverdrup produsere 660 000 fat olje per dag med en balansepris på under 20 dollar fatet. Feltet vil generere 900 milliarder kroner i inntekter til samfunnet i løpet av de neste 50 årene, forklarer Eriksen.

Johan Sverdrup-feltet kommer i produksjon i november og tilfører Olje-Norge en markant produksjonsvekst. Foto: Jon Ingemundsen

Til sammenligning øker Irak produksjonen sin med noenlunde tilsvarende og vil i løpet av de neste par årene komme opp i 5.6 millioner fat daglig, mens USA øker med hele 2,0 millioner fat til 14,7 millioner fat.

Opec-høvdingen Saudi-Arabia er i egen klasse og øker eller senker oljeproduksjonen etter hva landet ser seg best tjent med. De siste årene har daglig produksjon fra landet ligget på rundt 10 til 11 millioner fat olje dagen.

Men det er ikke mange årene Norge er i denne posisjonen. Nedadgående produksjon, færre nye felt som settes i produksjon og felt under avvikling gjør at oljeproduksjonen allerede i 2030 vil være nede igjen på rundt 1,7 millioner fat per dag uten nye store funn.