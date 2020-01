Anne Myhrvold, til venstre, og Hilde-Marit Rysst under oljemessen ONS i 2018. Foto: Jon Ingemundsen

Fagforeningstopp med uvanlig hyllest til Petroleumstilsynet

Safe-leder Hilde-Marit Rysst mener Ptil har skjerpet seg etter flengende kritikk i fjor.

Ola Myrset/Stavanger Aftenblad

Torsdag forrige uke hadde Petroleumstilsynet (Ptil) sin årlige oppsummering av fjoråret og utsiktene framover. I seansen ble en rekke temaer knyttet til sikkerheten på norsk sokkel belyst.

Mot slutten fikk salen ordet, og da reiste forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe seg og kom med en spontan hyllest til Ptil.

– Jeg er litt stolt av dere, sa Rysst.

Fakta Petroleumstilsynet (Ptil) Etablert i 2004, da det ble skilt ut fra Oljedirektoratet.

Har ansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk oljenæring.

Underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Drøyt 170 ansatte

Anne Myhrvold (53) har vært toppleder siden 2013.

Tilliten er forbedret

Det er ikke dagligdags fra den kanten. Fagforeningene er vaktbikkjer overfor Ptil og har oftere kritisert tilsynet for å gjøre for lite, skriver Aftenbladet.

Som da Riksrevisjonen i fjor kom med en knusende dom og krass kritikk:

Ptil hadde liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid.

Selskapene rettet ikke opp feil og regelbrudd som Ptil påpekte.

– Tilsynet har fått en arbeidsordre, og nå forventer vi at tilsynssjef Anne Myhrvold følger dette opp, uttalte Rysst da rapporten ble offentliggjort.

Og ett år senere mener hun altså at Ptil har gjort nettopp det. Safe-ledelsen får tilbakemeldinger på at sikkerheten følges opp langt bedre enn tidligere.

– Tilliten var skadet, men nå er den bedre, sa Rysst til forsamlingen torsdag.

Anne Myhrvold på Ekofisk-feltet i høst. Foto: Jon Ingemundsen

– Har tatt grep

Ptil-sjef Anne Myhrvold vedgår at komplimentene kom litt uventet.

– Vi får både ris og ros, men det er ikke så ofte vi får denne typen direkte tilbakemeldinger. Jeg er imidlertid veldig glad for det. Vi samarbeider godt med alle fagforeningene og har en åpen tone. Jeg setter pris på det Hilde-Marit sa der, sier Myhrvold til Aftenbladet.

– Er du enig i at dere har skjerpet dere?

– Vi har tatt grep, og det har jeg vært klar på. Vi var ikke enige i alle detaljer i rapporten og mener fortsatt at arbeidet vårt hadde og har effekt. Men vi måtte tenke nøyere på hvordan vi kan bidra, sier Myhrvold.

Reagerer tydeligere

Hun peker blant annet på at tilsynene har blitt spissere og går dypere inn i enkelte detaljer. Myhrvold viser til at det er funnet flere avvik enn tidligere og at reaksjonsmidlene blir brukt oftere.

– Finner vi gamle avvik som ikke er korrigert, er det uakseptabelt. Da gir vi pålegg til selskapene. Det er en tydeligere reaksjon, og det skulle bare mangle.

Håkon Aasen Bjerkeli er forbundssekretær for helse, miljø og sikkerhet i Industri Energi. Også han mener situasjonen er blitt bedre det siste året.

– Jeg kan fint støtte opp om noe av det Rysst sa, sier Bjerkeli, som også var til stede under møtet torsdag.

Håkon Aasen Bjerkeli er forbundssekretær i Industri Energi. Foto: Jan Inge Haga

Fortsatt bekymret

– Vi merker at Ptil har tatt grep. Jeg setter spesielt pris på at de viser en viss ydmykhet og innrømmer at en del av kritikken var på sin plass, sier han.

– Vi ser at det har skjedd noe. Ptil gir større oppmerksomhet til områder de ikke var så opptatt av tidligere. Og de kommer med spørsmål som ikke ble stilt før, sier Bjerkeli.

Likevel understreker han at det ikke er noen grunn til å slå seg til ro med de forbedringene som er gjennomført.

– Det skyldes det som har kommet fram under tilsynene. Når Ptil går i dybden, dukker det opp forhold som aldri skulle vært der. Funnene er alvorlige, og derfor er vi ikke beroliget. Man kan jo lure på hva mer som ligger der, sier Bjerkeli.

