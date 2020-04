Foto: Carina Johansen More

Klar melding til oljeselskapene: – Ikke sett på pauseknappen nå

Nå er det viktigere enn noen gang å holde oljehjulene i gang, mener Frode Alheim i Industri Energi.

Tor Gunnar Tollaksen

Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 02.04.2020 07:46

– Vi må ikke få oppsigelser i denne situasjonen, oljeselskapene må gjøre alt de kan for å unngå det. Nå må vi ha is i magen overalt i næringen og greie å stå ‘an av, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til Aftenbladet.

Foreløpig har ingen operatørselskaper permittert eller sagt opp ansatte, men flere selskaper har varslet økonomiske innstramminger og kutt i investeringer som følge av oljeprisfall og koronakrisen. Equinor har blant annet varslet kutt i investeringer leteboring og driftskostnader for å spare 33 milliarder kroner.

Var ikke over forrige oljekneik

Alfheim understreker at oljebransjen ikke var kommet skikkelig over kneika etter oppsigelser og justeringer i måten det ble drevet på etter den den forrige store oljekrisen – som slo inn høsten 2014 – før ny oljekrise nå kom.

– Den gang sa jeg at “dere skulle ha vært med i 1999 da oljeprisen falt under 10 dollar fatet”. Men denne gang har vi koronakrisen i tillegg til oljeprisfallet, og konsekvensene kan bli mye større. Mange tar på seg tunge arbeidsbelastninger for å få dette til å gå rundt, og det blir ennå tøffere når to krisefaktorer spiller inn, sier Alfheim.

Nylig la bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass fram forslag om skatteutsettelse for oljeselskaper. I praksis betyr forslaget at når oljeselskapene investerer får de trekke nesten hele summen fra inntekten, framfor dagens praksis med avskrivninger over seks år.

Denne ordningen foreslår Norsk olje og gass skal være midlertidig fram til 2022.

Alfheim i Industri Energi støtter slike tiltak. Han påpeker at dette kan utløse ringvirkninger i hele verdikjeden i oljenæringen, som også gjør at utbygginger som ellers ville bli satt på vent kan gjennomføres.

– Krisepakke til de permitterte

I tillegg mener Alfheim at det regjeringen har lagt fram når det gjelder CCS-satsing (fangst og lagring av karbondioksid) og fortgang i havvindutbygginger, er nyttige tiltak.

Regjeringen meldte tidligere denne uken at de skal utrede en finansieringsmodell for flytende havvind som kan bidra til utbygging og realisering av prosjekter innen flytende havvind. Denne skal legges fram senest i oktober.

Alfheim ser gjerne fortgang i slike motkonjunkturtiltak og mener det må bli sett på om det er havvindutbygginger som nå kan forseres. I tillegg påpeker han også at satsingen på produksjon av hydrogen kan være et tiltak som industrien og myndighetene nå kan intensivere.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe mener i tillegg at plugging av brønner og oppryddingsarbeid som oljeselskapene har forpliktet seg til også må vurderes for å opprettholde arbeidsplasser. I tillegg mener mener hun at regjeringen bør komme med en krisepakke til alle permitterte.

– Når operatørene signalisere kutt i investeringer, gir det direkte virkning på leverandørbransjen med sine arbeidsplasser. Denne situasjonen kan derfor bli lenger enn først antatt. Da er det viktig at arbeidstakerne ikke blir stående igjen med hele byrden, men at regjeringen kommer inn med økonomiske pakker. Det er og viktig at regjeringen er tydelig overfor operatørene om at det forventes høyt investeringsnivå, påpeker Rysst.

– Også selskapenes ansvar

Samtidig som en hjelpehånd fra staten, påpeker både Frode Alfheim og Hilde-Marit Rysst oljeselskapenes ansvar i situasjonen.

– Oljeselskapene må sørge for å kjøre alt av prosjekter og aktivitet nå og ikke sette på pauseknappen. De må vise ansvar i den krevende situasjonen og kjøre motkonjunkturtiltak selv og ikke sette viktige arbeidsoppgaver på vent. Går de for langt i kuttene sine og i tillegg går til oppsigelser, pådrar selskapene seg kostnader når ting normaliserer seg igjen, sier Alfheim.

– Med tanke på at det går minimum 10 år fra en finner til en produserer, og at vi er en moden sokkel, med mange felt i solnedgang, så må ikke aktiviteten bremses slik at planlagte leteprosjekter eller utvidelser av satellittfelt mot allerede eksisterende felt settes på vent, legger Rysst til, mens Alfheim også påpeker hensynet til nyrekruttering.

– Vi kan ikke ende opp i en situasjon hvor viktig arbeidskraft forsvinner fra oljeindustrien. Samtidig er det viktig å minne om at dersom oljeselskapene nedbemanner, viser de for de unge at dette egentlig ikke er en bransje å satse på. Vi er helt nødt til å ha industrikompetanse i oljeindustrien som skal ta oss over i en grønn industri, sier Alfheim.