Boreriggen «Maersk Invincible» (til høyre), fotografert på Valhall-feltet i 2018. Foto: Jon Ingemundsen

Helikopter mistet høyde etter takeoff på Maersk-rigg

Et Sikorsky S92-helikopter var involvert i en alvorlig hendelse under takeoff fra boreriggen «Maersk Invincible» på Valhall-feltet sist mandag.

Stein Halvor Jupskås/ Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 01.03.2020 15:46

Helikopteret mistet høyde og befant seg på et nivå under helidekket før pilotene fikk iverksatt tiltak slik at maskinen gjenvant høyde.

– Det var ni passasjerer om bord, i tillegg til de to pilotene, sier norgessjef Heidi W. Heimark i Bristow.

– Betegner dere dette som en nesten-ulykke?

– Det er ingen tvil om at det var en alvorlig hendelse, sier Heimark, som understreker at det ikke er funnet noen teknisk feil med helikopteret.

– Signifikant sikkerhetshendelse

Det var nattemørkt, regn og redusert sikt mandag kveld. Det inntrufne beskrives, etter det Aftenbladet erfarer, som en signifikant sikkerhetshendelse under en kritisk fase av takeoff.

Da pilotene fikk kontroll på situasjonen, foretok de en test av helikopteret. Da det viste seg at alt fungerte som det skulle, ble det besluttet å fortsette flygingen til Sola. Der ble det foretatt en ny kontroll av helikopteret. Heller ikke den avdekket noen tekniske feil ved helikopteret.

Ble informert etter landing

Riggen «Maersk Invincible» er fram til 2022 på oppdrag for oljeselskapet Aker BP.

Ole-Johan Faret, pressetalsmann i Aker BP, opplyser overfor Aftenbladet at passasjerene ble informert av pilotene om hendelsen etter landing på Sola og at Luftfartstilsynet og Petroleumstilsynet ble varslet om hendelsen i tråd med vanlig rutine.

Hendelsen granskes nå av helikopteroperatør Bristow. Aker BP deltar som observatør.

Tilbud om oppfølging

Passasjerene skal ha fått tilbud om individuell oppfølging fra de involverte selskapene Maersk Drilling og Aker BP.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Det er altfor tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Vi har ingenting å skjule, og følger de ulike prosedyrer som gjelder slike hendelser, slik at vi kan detektere årsaken og ta læring av det som har skjedd, sier Heidi W. Heimark i Bristow.

Maersk Invincible er verdens største oppjekkbare borerigg.

Ferdig bygget i 2016.

Riggen kan jobbe på inntil 150 meters dyp.

Nå på Valhall-feltet, 322 km sørvest for Stavanger, fram til oktober 2018, men riggen har kontrakt med Aker BP fram til 2022.

Riggen drives med strøm fra land i en 294 kilometer kabel som kommer fra Lista.