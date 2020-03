Johan Sverdrup-feltet er gigantisk i størrelse og betydning. Noaka-området pekes nå på som en av de store, kommende utbyggingene i Nordsjøen. Foto: Jon Ingemundsen More

Gigantfelt drøyer – Frp mener Equinor og Aker BP må få kniven på strupen

Terje Halleland (Frp) ber olje- og energiminister Tina Bru (H) skjære gjennom og få fortgang i en storstilt milliardutbygging i Nordsjøen. Departementet bekrefter fortsatt usikkerhet i nytt brev til Stortinget.

Geir Søndeland / Stavanger Aftenblad

– Equinor og Aker BP har i lang tid kranglet om hvordan Noaka-feltet skal bygges ut, men de blir ikke enige. Derfor vil jeg utfordre Tina Bru om å skjære gjennom for å få aktivitet, sier Halleland.

Noaka (nord for Alvheim Krafla/Askja) strekker seg 60 kilometer mellom Alvheim og Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen. Området består av en rekke olje- og gassfunn som i all hovedsak har enten Equinor eller Aker BP som operatør.

Utbyggingen er av Aker BP anslått å koste rundt 45 milliarder kroner, ifølge E24.

Foto: Viktor Klippen

– Dette er ett av de få store prosjektene på norsk sokkel de kommende året. Nå er det behov for aktivitet og å sette i gang gryteklare prosjekter. Det er nettopp sånne prosjekter bransjen skriker etter nå, sier Halleland.

Terje Halleland (Frp) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Jan Inge Haga

– Ligger det til en statsråd å blande seg inn på den måten?

– I utgangspunktet gjør det ikke det. Stort sett klarer selskapene å bli enige seg imellom, men nå har dette pågått så lenge at selskapene nå må få kniven på strupen for å få en enighet på plass. Vi må ta utradisjonelle virkemidler i bruk og be statsråden gripe inn, sier Halleland.

– Det er en veldig spesiell situasjon nå som utfordrer hele sektoren, og da er det viktig å få på plass en løsning. Selskapene kan stort sett få boltre seg hvordan de selv vil, men selskapene skal vite at i de tilfeller der de ikke klarer å oppnå enighet, må vi sette makt bak kravene for å få framdrift i prosjektene, sier han.

– Kan ikke dette skape en uheldig presedens?

– På ingen måte. Dette har vært en uavklart situasjon i flere år. Nå er det på tide å gi et signal til aktørene om at vi forventer framdrift og at det skjer noe. Hvis ikke det skjer senest innen 14 dager, så vil jeg be olje- og energiministeren om å gripe inn.

– Du har ingen dårlig samvittighet for at det ikke ble en avklaring da Frp hadde olje- og energiministeren?

– Nei, jeg har ikke det, og i de aller fleste tilfellene løser dette seg uten innblanding fra regjeringen. Nå må selskapene kjenne sin besøkelsestid, bli enige og komme i gang. Hvis ikke skal de vite at myndighetene har et ris bak speilet.

– Hva kan Tina Bru konkret gjøre?

– Bestemme utbyggingsteknologi og hvordan feltet skal bli utbygget. Hun må gå inn i konflikten.

– Og bli en fredsmegler?

– Hun må gjerne megle. Det viktige er at hun setter seg inn i problemstillingene mellom Aker BP og Equinor og skjærer gjennom for å finne en løsning.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) blir bedt om å gripe inn for å få fortgang i utbyggingen av Noaka-feltet i Nordsjøen. Ut fra kysten ligger det nokså midt mellom Stavanger og Bergen i Nordsjøen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Fortsatt usikkerhet

Søndag opplyste Olje- og energidepartementet (OED) til Stortinget at selskapene har arbeidet frem en samordnet utbyggingsløsning, men at det er behov for mer detaljert planlegging og videre modning av prosjektet.

«Det er derfor fortsatt usikkerhet knyttet til det prosjektløpet», ifølge OED.

«Det er først når prosjektet er tilstrekkelig modnet at rettighetshaverne eventuelt vil fatte en endelig investeringsbeslutning. For at utbyggingen skal bli gjennomført, må de aktuelle rettighetshaverne etablere en teknisk og kommersiell løsning som gjør det attraktiv for selskapene å gjennomføre prosjektet», la OED til.

– Situasjonen er nå svært vanskelig i hele petroleumsnæringen, og alle selskaper må ta grep for å møte de utfordrende omgivelsene, svarer Bru (H) i en e-post til Aftenbladet.

– Jeg har som mål å bidra til at norsk næringsliv og deres ansatte kommer seg igjennom også denne krisen. Utviklingen i Noaka følges tett fordi jeg er opptatt av at selskapene snur alle steiner for å sikre framdrift i prosjektet, uttaler hun.

Pressetalsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor

– Konstruktiv dialog

Aftenbladet har stilt Equinor en rekke spørsmål i saken. I en e-post melder pressetalsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor om en god og konstruktiv dialog med Aker BP.

– Vi jobber med å finne gode løsninger for utvikling av Krafla og NOA-områdene. Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken nå, svarer hun.

I februar innrømmet Aker-konsernsjef Øystein Eriksen i en kvartalsrapport (last ned PDF) at dialogen mellom Aker BP og Equinor ikke har vært lett, men at samarbeidet var tilbake på rett spor.

Eriksen omtalte Noaka som mer kompleks enn Johan Sverdrup, men så på prosjektet som verdifullt for de involverte – gitt at Equinor og Aker BP ble samstemte om tekniske løsninger og kommersielle hensyn.

Aker BP ønsker ikke å kommentere saken.