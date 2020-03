Foto: Jarle Aasland More

Tina Bru griper ikke inn – Equinor legger base på Mongstad, ikke i Stavanger

Oljeselskapene er selv best skikket til å vurdere om baser bør plasseres i Stavanger-regionen eller ei, mener olje- og energiministeren.

Geir Søndeland / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 30.03.2020 12:21

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har overfor regjeringen protestert på at Equinor dropper Stavanger-regionen som forsynings- og transportbase for Martin Linge-utbyggingen til fordel for Mongstad utenfor Bergen.

Tidligere Martin Linge-operatør Total E & P Norge innstilte på å bruke Dusavik som forsyningsbase og helikoptertransport fra Sola.

Stavanger Høyres John Peter Hernes har bedt alle lokalpolitikere stå opp for olje- og energihovedstaden for å stanse Equinor-flytting.

Dette stopper ikke Equinor.

Olje- og energidepartementet sannsynliggjorde før Stortingets behandling av Martin Linge-feltet forsyningsbase fra Stavanger-området, helikoptertransport fra Sola og driftsorganisasjon i Stavanger.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) har i Stortinget spurt olje- og energiminister Tina Bru (H) om hun vil sørge for å følge opp Stortingets vedtak.

– Geografisk beliggenhet i seg selv er ikke en god nok grunn. Derfor har heller ikke Stortinget, som Solberg og Nordtun hevder, vedtatt lokalisering av basen for Martin Linge, svarer Bru til Aftenbladet skriftlig.

– Selskapene er best skikket

Bru forklarer at petroleumsloven ikke gir noen generell anledning til å pålegge rettighetshaverne å bruke en bestemt base.

– Og det er bra, fordi det er selskapene som er best skikket til å gjøre disse forretningsmessige vurderingene, svarer hun.

Unntakene er god ressursforvaltning eller hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Olje- og energiministeren forklarer at Equinor har vurdert at Bergen-området som mest hensiktsmessig som forsyningsbase og utreisested for helikoptertransport.

– Dette gjør de, ifølge dem selv, for å gi kortere tid for forsyninger, kortere flytid for personell, mindre utslipp og lavere driftskostnader, sier Bru.

Statsråden hevder at ingen arbeidsplasser i Stavanger blir berørt av denne endringen.

– Driftsorganisasjonen, som utgjør den største andelen av sysselsettingen knyttet til prosjektet, vil også være i Stavanger, poengterer Bru.

Hun sier seg noe overrasket over «den rørende omsorgen» Solberg viser for Martin Linge-prosjektet når Ap i Stavanger, ifølge Bru, har bidratt til at potensielle arbeidsplasser forsvinner fra byen fordi Ap ikke ville legge til rette for Aker BPs planer om hovedkontor i Paradis.

– Både Solberg og ordføreren kan for øvrig være trygg på at jeg deler engasjementet for å opprettholde Stavangers posisjon som Norges oljehovedstad, avslutter Bru.

Les også: Forventer raskere produksjonsøkning på Johan Sverdrup tross oljeprisfall

– Bru glemmer ringvirkninger

Hernes ba alle lokalpolitikere følge opp saken med sine partier på Stortinget.

– Oppfordringen gjaldt tydeligvis ikke Høyre eller Bru, sier Tvedt Solberg.

Han frykter dette bare blir en av flere lokaliseringsbeslutninger som går i Stavanger-regionens disfavør, og mener Bru glemmer ringvirkninger arbeidsplasser som dette gir for Stavanger-regionen.

– Lavere kostnader og utslipp

– Er det slik at endringene som er gjort, ikke påvirker bemanning eller antall arbeidsplasser i Stavanger verken for forsyning, helikoptertransport eller drift?

– Det stemmer. Ønsket om å flytte base- og transporttjenester for Martin Linge-feltet vil ikke påvirke bemanning eller antall arbeidsplasser i Stavanger, svarer Lise Andreassen Hagir, pressekontakt i Equinor, skriftlig.

Ønsket om å legge basen for Martin Linge til Mongstad er i tråd med en strategi om å drifte sokkelen slik at konkurransekraft styrkes gjennom «bedre sikkerhet, lavere kostnader og lavere utslipp».

Equinor har også opplyst at Martin Linge-feltet skal drives fra Stavanger (cirka 50 årsverk), kontrollrom bygges på Forus og at hovedkontoret er og forblir i Stavanger.