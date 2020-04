More

Equinor låner 52 milliarder kroner

Equinor har sikret nye obligasjonslån for til sammen 5 milliarder dollar med garanti fra Equinor Energy AS.

Vetle Forsland og NTB

Publisert Published on 02.04.2020 07:19

Det kommer fram i en melding fra selskapet onsdag kveld.

Equinor ASA opplyser at transaksjonen i kapitalmarkedet har en totalverdi av 5 milliarder amerikanske dollar, som etter dagens kronekurs tilsvarer 52,25 milliarder kroner.

Lånene forfaller mellom 2030 og 2050.

– Equinor er i en sterk posisjon til å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Kombinert med vår handlingsplan for å redusere kostnader med om lag 3 milliarder dollar, vil denne transaksjonen ytterligere styrke vår finansielle robusthet og fleksibilitet fremover, samt sikre likviditet til prioriterte prosjekter, sier finansdirektør i Equinor ASA, Lars Christian Bacher.

Finansierer generelle aktiviteter

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt, som tilbakebetaling av lån, tilbakekjøp eller andre formål beskrevet i et tilleggsprospekt knyttet til låneutstedelsen.

Equinor varslet for én uke siden handlingsplanen med kraftig kutt i investeringene framover som følge av koronaviruset og den lave oljeprisen. Hovedpunktene i tiltakspakken er at oljegiganten reduserer sine organiske investeringer med rundt 20 prosent i 2020 – fra 10-11 milliarder kroner og ned til rundt 8,5 milliarder.

Videre ble det informert om at leteaktiviteten i år reduseres fra 1,4 milliarder dollar til rundt 1 milliarder dollar, mens driftskostnadene skal reduseres med rundt 700 millioner dollar.

I USA stoppes all boring på land, mens produksjonene på Equinors oljefelter til sjøs skal fortsette som normalt alle steder.

Kuttet 33 milliarder

Equinor oppdaterer sine fremtidsutsikter for 2020 og et kostnadskutt på om lag 3 milliarder dollar, tilsvarende over 33 milliarder kroner, for å styrke den finansielle robustheten, skrev selskapet i en melding onsdag forrige uke.

Dette kom i tillegg til den allerede varslede suspenderingen av tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sa Eldar Sætre i meldingen.

Oljeanalytiker Christian Yggeseth i Danske Bank mener det kun er et spørsmål om tid før både Equinor og Aker BP må redusere eller kutte utbyttet sitt.

– Kostnadsreduksjonene vi har sett nå er bare begynnelsen. Det blir en tøff periode for oljeselskapene fremover, og vi venter enda større kutt både i 2020 og 2021, sa han til Sysla ved en tidligere anledning.