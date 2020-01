Troll B-plattformen skal nå elektrifiseres. Foto: Øyvind Hagen/ Equinor

Aker Solutions tildelt kontrakt for elektrifisering av Troll-feltet

Equinor har tildelt Aker Solutions kontrakt for forprosjektering og design av landstrøm til Troll B og C.

Publisert Published on 15.01.2020 08:07

Onsdag melder Aker Solutions at de har sikret seg kontrakt for å elektrifisere Equinor-plattformene Troll B og C.

Equinor har på vegne av partnerne i Troll-lisensen tildelt Aker Solutions en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på de to Troll-plattformene for å ta imot strøm fra land.

Verdien av kontrakten er så langt ikke kjent.

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor mulighet til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i FEED-kontrakten.

Troll B og C skal forsynes med strøm fra kraftkabler fra Kollsnes utenfor Bergen.

Landstrøm fra Kollsnes

– Dette er en viktig tildeling som støtter industriens ambisjon om å redusere sine klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030, og nærmere null innen 2050, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Nyheten kommer uken etter at Equinor offentliggjorde målet om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050.

– Vil redusere utslippene betydelig

Ifølge Aker Solutions kan overgangen til landstrøm redusere CO2-utslippene fra de to plattformene med rundt 450 000 tonn per år.

– Vi er glade for å ha sikret oss et stort elektrifiseringsprosjekt for et eksisterende produksjonsanlegg til havs på norsk sokkel, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo i en melding fra selskapet.

Selskapet skriver at de har ambisjoner om at 25 prosent av inntektene skal komme fra lavutslippsløsninger som elektrifisering innen 2030.

Investeringsbeslutning innen 2021

– Elektrifiseringen av Troll B og C er et flott eksempel på hvordan vi gjennomfører strategien vår og hjelper operatører med å redusere utslippene betydelig, sier Araujo videre.

Equinor og partnerne arbeider nå med å videreutvikle prosjektet, og planlegger å ta en investeringsbeslutning ved utgangen av 2020, opplyser Equinor.

Troll A var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert i 1996.

Troll-feltet er lokalisert om lag 65 kilometer utenfor Bergen og har vært i produksjon siden 1995. Feltet står for rundt 40 prosent av de totale gassreservene på norsk sokkel.