Equinor om coronaviruset: – Forventes å påvirke Equinor i lang tid

Equinor sier coronaviruset og oljeprisfallet vil prege selskapet i lang tid. Equinors konsernsjef Eldar Sætre tjente 1,7 millioner dollar i fjor, noe lavere enn året før, ifølge selskapets ferske årsrapport for 2019.

Kjetil Malkenes Hovland / E24

20.03.2020

Fredag kom Equinor med sin årsrapport, i skyggen av en priskrig på olje mellom Opec og Russland, og av coronaviruset som gir fallende oljeetterspørsel.

– Utbruddet av koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisen påvirker industrier og selskaper verden rundt, og forventes å påvirke Equinor i lang tid, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

– Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser, legger han til.

2019 var et labert år for Equinor, med et resultat etter skatt som falt 75 prosent fra året før etter lavere olje- og gasspriser.

«Det var nedgang i prisene og lavere marginer i bransjen i 2019», konstaterer Equinor i en melding.

Dette tjente Equinor-toppene

Equinor-sjefen tjente 1,74 millioner dollar i fjor (19,29 millioner kroner), mot 2,1 millioner dollar året før. Finansdirektør Lars Christian Bacher tjente 694.000 dollar, fra 869.000 dollar året før.

Brasil-sjef Margareth Øvrum tjente 1,02 millioner dollar, fra 914.000 dollar året før.

Selskapets direktør for global strategi, Alasdair Cook, tjente 1,32 millioner dollar, fra 853.000 dollar året før.

Slapp ut noe mindre CO₂

Equinor satte i drift seks felt i fjor, inkludert kjempefeltet Johan Sverdrup som ble levert billigere enn ventet.

– Vi styrker vår portefølje for å understøtte en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping, i samsvar med Parisavtalen, skriver Sætre i sitt brev til sine medaksjonærer.

Selskapet slapp ut 14,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i fjor, omtrent det samme som året før. Nedgangen skyldtes særlig vedlikehold i selskapets midtstrømssegment.

De globale utslippene knyttet til selskapet produkter var på 247 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, hvis man inkluderer kundenes bruk av olje og gass selskapet har produsert (såkalt «Scope 3»). Dette er ned fra 252 millioner tonn året før. Selskapet har endret metodikk, og 2018-utslippene var tidligere beregnet til over 300 millioner tonn.

Equinor har blitt en større aktør innenfor havvind, og nye prosjekter øker selskapets kapasitet med 2,8 gigawatt. I 2026 venter Equinor å ha en produksjonskapasitet på 4-6 GW, som er ti ganger dagens kapasitet.