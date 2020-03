More

Storbanker forventer at oljeprisen vil holde seg lav

Flere internasjonale storbanker kommer med store kutt i oljeprisanslagene for 2020 og 2021. Det kan få alvorlige følger for norsk økonomi.

10.03.2020

Den britiske storbanken Standard Chartered kutter snittoljeprisestimatet for 2020 til 35 dollar fatet, ned fra deres tidligere estimat på 59 dollar.

Det er omtrent prisen den handles til i dag, men estimatet står fortsatt sterkt i strid med konsensus. Brorparten av oljeeksperter venter at oljeprisen vil stige igjen etter en snarlig løsning mellom Russland og Saudi-Arabia.

For 2021 tror banken at oljeprisen vil ligge på rundt 44 dollar fatet i snitt, ned fra tidligere estimat på 67 dollar.

– Ekstremt svakt

– Med økende tilbud samtidig som at koronavirus-relatert etterspørselsnedgang når toppen, er det kortsiktige gulvet for oljeprisen ekstremt svakt, skriver banken i et notis, ifølge bransjenettstedet Oilprice.

Oljeprisen falt nær 30 prosent mandag, og handles tirsdag til rundt 36 dollar per fat. Flere banker tror oljeprisen kan falle videre nedover.

Den amerikanske storbanken Goldman Sachs har blant annet sagt at en oljepris til rundt 20 dollar fatet er en reel sannsynlighet. Videre kuttet råvaresjefen i ING oljeprisestimatet for andre kvartal 2020 fra 56 dollar til 33 dollar.

Det kan få alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, ifølge en undersøkelse utført av Norges Bank.

Varig lav oljepris alvorlig for norsk økonomi

– Like fullt anslår bedrifter i Norges Banks regionale nettverk at aktiviteten vil bli betydelig påvirket av svingningene i oljeprisen. Bedriftenes anslag kan tyde på at veksten i norsk økonomi vil bli vesentlig svekket på 1-2 års sikt dersom oljeprisen skulle ligge nær 40 dollar fremover, skrev Anna Sandvig Brander, som sto bak undersøkelsen, på sentralbankens blogg i februar i fjor.

– Bedriftene i nettverket så for seg at dersom oljeprisen holder seg varig lav, vil det få betydelige negative følger for aktiviteten, kommenterer Brander til Sysla.

Dersom oljeprisen holder seg lav over tid, slik som flere internasjonale storbanker venter, vil det ha alvorlige følger for offshoreredere.

– Det kan ha konsekvenser for 2021 og utover hvis oljeprisen holder seg lav over tid. Men da snakker vi over lenger tid, sa Sølve Høyrem i skipsmeglerselskapet Westshore til Sysla mandag.