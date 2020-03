Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe mener Equinor-ansatte som går ut av Safe vil få svakere rettigheter. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø More

Kritisk til Equinor-utbrytere

Equinor-ansatte på Martin Linge-plattformen går i spissen for å danne en ny fagforening for sokkelansatte. Safe-leder Hilde-Marit Rysst er kritisk til forslaget.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

– Ingenting er avgjort, det er heller ikke klart at det skal til uravstemming, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Hun synes det er trist at det dannes en utbrytergruppering fra Safe-klubben i Equinor som får det til å framstå som det dannes en ny, stor og sterk gruppering i Equinoransattes forening.

– Det de faktisk gjør er å gå ut av det gode og sterke og svekke seg. Safe-klubben i Equinor vil uansett bestå, og det eneste de gjør ved å gjøre dette er at menneskene fordeles på en annen måte, og at de ansatte i Equinor splittes ytterligere opp. De eneste som tjener på dette er Industri Energi, påpeker Rysst til Aftenbladet.

Her på Martin Linge-feltet er det et sterkt ønske om å samle de Equinor-ansatte i en ny fagforening. Dette bildet er fra da plattformmoduler ble satt på plass på feltet sommeren 2018. Foto: Equinor

– Krav fra grasrota

Dersom det går som mange sokkelansatte i Equinor nå håper på, vil det dannes en ny fagforening for sokkelansatte i Equinor, uavhengig av fagtilhørighet.

Tim Fredrik Sæle i Safe-klubben i Equinor forklarer følgende på Safes nettsider:

– Årsmøtene i 2018 og 2019 ga styret i Safe sokkel klubben i oppdrag å utrede et alternativ til YS/safe. Utvalgsarbeidet viser at det er bedre for klubben å være tilsluttet Lederne. Først må årsmøtet ta stilling til om det skal gå til uravstemning, så skal medlemmene ute få bestemme, sier Sæle og fortsetter:

– Det har jo i mange år vært krav fra grasrota ute på plattformene at nå må vi samle oss i én fagforening. Den muligheten har vi nå, og den tviler jeg på kommer flere ganger.

Tim Fredrik Sæle i Safe-klubben i Equinor og Ann-Kristin Skjelstad i Lederne mener mulighetene er store for en ny fagforening for sokkelansatte i Equinor. Foto: Skjermdump fra Safes nettsider.

Han sier videre at det har vært spørsmål om hvorfor Lederne ikke kommer til Safe, siden Safe er størst, men han begrunner dette med at det er Safe – ikke Lederne – som har årsmøtevedtak på å finne et alternativ.

– Det blir færre og færre operatøransatte for hvert år som går. Ikke bare i Equinor. Det nytter ikke å stå i tre fagforeninger lenger. Equinor har nå lavest lønn av alle operatøransatte. Vi har skrekkeksempelet på Statfjord FLX for å nevne noen store utfordringer vi har foran oss, sier Sæle og legger til at YS i dag er den største bremseklossen for økt medlemsvekst, siden de ikke kan organisere kontoransatte, slik som Industri Energi gjør.

– Store muligheter

Ann-Kristin Skjelstad i Lederne understreker til Safes nettsider at Equinoransattes forening, EQAF, vil kunne bli en gigantforening på norsk sokkel.

– Bare på sokkelen vil vi bli den desidert største fagforeningen med rundt 2300 medlemmer med dagens medlemstall. Da har jeg ikke med alle de som antakeligvis vil slutte seg til oss fra andre fagforeninger som for eksempel Industri Energi. Potensialet er enormt og begrenses egentlig bare av antall ansatte i Equinor, sier Skjelstad.

– Svakere avtaler

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe understreker på sin side at Lederne på langt nær har de gode avtalene for olje- og energiarbeidere som Safe har på plass for sine medlemmer i dag.

Hun er derfor forundret over at det hevdes at Equinor-ansatte kan bli sterkere i egen sokkelforening ved å gå inn på avtaler – som lederne har – som de ikke kan forhandle på.

– Jeg er skeptisk til at de lurer medlemmene til å tro at de vil få bedre avtaler. Lederne er ikke med på oljeoverenskomsten, og Lederne er heller ikke en del av hovedavtalen, sier Rysst og mener at Martin Linge ikke er noen pilot.

– Det er ikke slik at alle på Martin Linge stiller seg bak dette. Vi har mange skift og installasjoner som er medlemmer i Safe som er helt imot dette.

Saken skal opp på årsmøtet i neste uke, men for at det skal kunne etableres en ny klubb, må det til to uravstemminger med seks måneders mellomrom før dette eventuelt kan gå gjennom.

– Uansett vil det være en Safe-klubb i Equinor som vil reetableres dersom Equinor-ansatte i Safe går over til lederne, påpeker Rysst.