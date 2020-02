Halfwave, som har hovedkontorer i Bergen, er blant selskapene som blir solgt. Foto: Halfwave

Selger fire oljeserviceselskaper for 1,3 milliarder

Private equity-fondet EV Private Equity selger fire oljeserviceselskap for 1,3 milliarder kroner inkludert gjeld. Én av dem har hovedkontorer i Bergen.

Publisert Published on 21.02.2020 13:44

Det skjer kort tid etter at stavangerbaserte Hitecvision avlyste salget av sine 20 oljeserviceselskap, og i stedet startet milliardkonsern med 3600 ansatte, på grunn av svært liten kjøpsinteresse i markedet.

Men EV Private Equity, som også er basert i Stavanger, klarte altså å selge sine fire selskaper, skriver Dagens Næringsliv, som først meldte om salgene.

Selskapene har levert teknologiløsninger til olje-og gassindustrien i flere år.

– Det er segmenter der det er god interesse, mens det er andre segmenter der en er varsom med nye prosjekter, sier styreleder og partner Kjell Jacobsen i EV Private Equity til DN.

Fondet har i snitt en eierandel på rundt 67 prosent i selskapene de selger.

Vil redde verden

Bergensbaserte Halfwave og Halfwave Subsea er blant selskapene som selges. I tillegg kjøper oljekjempen BP britiske Fotech, mens oljeserviceselskapet Hunting kjøper skotske Enpro subsea.

Daglig leder Helge Tveit vil ikke opplyse prisen de fikk for hvert enkelt selskap, men røper at de ble solgt til en pris tilsvarende 15 ganger driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Nå skal EV satse på bærekraftige investeringer.

– Vi er helt avhengig av å gjøre vårt bidrag til å redde verden, sier seniorpartner Einar Gamman til DN.

– Vi skal investere i teknologi, selskaper med vekst og selskaper som faktisk bidrar til lavere klimagassutslipp. Oljeprissjokket i 2014 var dramatisk. Det tar tid før markedet tilpasser seg. Vi ser at det er betydelig interesse for selskaper med et bærekraftsperspektiv, sier daglig leder Helge Tveit.

EV har i dag syv fond med en forvaltningskapital på over en milliard dollar.