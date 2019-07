Oljekrisen ble brutal for Seadrills norske avdeling, som inntil i fjor het North Atlantic Drilling. Før nedturen startet sommeren 2014, hadde riggselskapet 1400 ansatte i Norge. Da bunnen ble nådd to år senere, hadde 1000 av dem mistet jobben.

– Det var heftig. Vi gikk gjennom fire omfattende nedbemanninger på kort tid, sier Arild Berntsen, som har vært hovedtillitsvalgt i selskapet siden 1996, til Sysla.

Krisen gjorde nemlig at oljeselskapene brukte langt mindre penger på å leie inn rigger til leteboring og andre oppgaver. I 2016 hadde daværende North Atlantic Drilling bare to rigger i drift på norsk sokkel. Mange lå uten arbeid i norske fjorder. Da var det heller ikke bruk for folk til å bemanne dem.

Fakta Forlenge Lukke Seadrill Globalt riggselskap.

Hovedkontor i London. Hovedkontorer for drift i Houston og Dubai.

Om lag 5000 ansatte.

Notert på børs i Oslo og New York.

John Fredriksen er største eier.

Europisk hovedkontor i Stavanger.

Rundt 900 ansatte i Norge og 180 nye på vei inn.

Har fire rigger i drift på norsk sokkel og ytterligere to på vei inn.

420 nye inn

Nå ser det imidlertid betraktelig lysere ut.

– Situasjonen er veldig positiv på mange områder. Aktiviteten har tatt seg veldig opp. Det snudde for alvor midt i 2018, sier europadirektør Henrik M. Hansen, som også viser til at selskapet har gått gjennom en omfattende restrukturering, noe vi skal komme tilbake til snart.

I dag har Seadrill fire rigger i aktivitet på norsk sokkel. I tillegg er to splitter nye på vei inn. “West Mira” ligger til kai på Ågotnes utenfor Bergen, der de siste forberedelser blir gjort før den skal på jobb for Wintershall Dea i august. “West Bollsta” er på vei fra verftet i Korea og har kontrakt med Lundin fra april neste år.

Flere rigger i arbeid betyr også mange nyansettelser. Siden i fjor vår er om lag 240 medarbeidere ansatt. Det betyr at det totale antallet ansatte nå er oppe i rundt 900, og i månedene framover skal ytterligere 180 inn for å bemanne “West Bollsta”. Dermed vil totalt rundt 420 medarbeidere ansettes på halvannet år.

– En av våre store utfordringer framover blir å få inn de folkene vi trenger, så det er jo et positivt problem. Men vi har fått inn nesten 2000 søknader. Det er fortsatt interesse for å jobbe i bransjen, sier Hansen.

Flyttet fra Stavanger

Seadrills historie i Norge går tilbake til 1970-tallet, da familieselskapet Smedvig begynte å satse på rigger. Selskapet bygget seg opp som en stor aktør i det norske markedet, men i 2006 ble det solgt til John Fredriksens Seadrill for åtte milliarder kroner. I 2011 ble deler av den norske virksomheten skilt ut i selskapet North Atlantic Drilling, som var notert som selvstendig selskap på Oslo Børs, men hovedsakelig eid av Seadrill.

Høsten 2012 ble det oppstyr da Seadrill valgte å flytte hovedkontoret sitt fra Løkkeveien i Stavanger til London. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sendte brev til John Fredriksen og ba ham ombestemme seg, men ble ikke hørt. Seadrill-topp Fredrik Halvorsen uttalte på sin side at grepet blant annet ble tatt for å gi plass til North Atlantic Drilling og serviceselskapet Archer, også eid av John Fredriksen, i det norske markedet.

I 2014 flyttet imidlertid også North Atlantic Drilling sitt hovedkontor bort fra Stavanger, denne gang til Oslo. Samtidig begynte altså oljekrisen og omfattende nedbemanninger.

Redningsaksjon

Med Seadrill gikk det enda verre. Selskapet slet med å holde seg i live og måtte i september 2017 søke konkursbeskyttelse (under chapter 11) i USA. Situasjonen kunne også fått dramatiske følger for datterselskapet North Atlantic Drilling.

I april i fjor ble imidlertid selskapets redningsplan godkjent av retten i Houston. Det betydde at Seadrill var reddet fra konkurs. Som en del av restruktureringen ble North Atlantic Drilling fusjonert inn i Seadrill-konsernet og skiftet navn til Seadrill Europa, som i praksis omfatter norsk og britisk sokkel. Samtidig ble hovedkontoret for denne delen av Seadrills virksomhet flyttet tilbake til Stavanger.

– Det var det vi ønsket hele tiden. Det var den eneste riktige løsningen, mener Arild Berntsen.

Henrik M. Hansen er enig i at det var lurt å flytte tilbake til oljehovedstaden.

– Da vi flyttet til Oslo, var det riktig på grunn av datidens strategi. Men for meg har det vært en helt rett beslutning å komme tilbake til Stavanger. Det er viktig å være en del av miljøet. Nesten alle våre kunder holder til her, sier Hansen.

Drømmer om eget selskap

Fagforeningstoppen Berntsen er likevel ikke helt fornøyd.

– Det er utfordrende å være en del av det store Seadrill-systemet. Nå er vi underlagt selskapets ene hovedkontor i Dubai. Det hadde vært mer effektivt om vi sto på egne bein. Håpet er at Seadrill Europa skilles ut i et eget selskap, sier han og peker blant annet på at det er utfordrende å skape forståelse for norsk arbeidsliv i hele konsernet.

Også europasjef Hansen erkjenner at det ikke alltid er like lett å forklare arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og Petroleumtilsynets rolle til kolleger i land med helt andre systemer, men mener likevel den norske virksomheten har en god posisjon i konsernet.

– Vi er en veldig viktig del av Seadrill. Det er her veksten er. Det er stor interesse for det som skjer i Nordsjøen, sier han.

16 milliarder på bok

Selv om Seadrills situasjon er langt bedre nå enn for noen år siden, er ikke vanskelighetene over. I årets første kvartal hadde konsernet et driftsunderskudd på 71 millioner dollar, drøyt 600 millioner kroner med dagens kurs.

Tall for bare den norske virksomheten er ikke tilgjengelige.

– Slike tall går jo ikke i lengden, det er klart. Men vi har cash på bok, så det er ikke sånn at det ikke er penger i selskapet. Vi har finansiering for de neste årene, sier Hansen og viser til at Seadrill har 1,9 milliarder dollar, rundt 16 milliarder kroner, på konto.

Likevel trengs det en bedring i markedet. Selv om aktiviteten er mye høyere enn for noen år siden, har ikke ratene – leieprisene for rigger – fulgt etter. Det betyr at fortjenesten på kontraktene er svært lav.

– Det er ingen hemmelighet at ratene ikke er der de bør være. Vi ser gjerne at prisene kommer opp, men må samtidig akseptere at det er markedet som bestemmer. Det er imidlertid tegn til bedring, og ratene er svakt stigende nå, sier Hansen.

Fortsatt har Seadrill en rekke rigger liggende i opplag langs norskekysten. Trolig kommer flere av dem aldri tilbake i drift på norsk sokkel. Det koster for mye å få dem i gang igjen sett i forhold til de lave leieprisene.

– Hvordan vil du oppsummere situasjonen for Seadrill i Norge?

– Vi har det travelt, men travelt med de riktige tingene. Nå handler det om å bygge opp organisasjonen og få nye folk inn. Samtidig jobber vi hardt for å holde kostnadene nede og drive en sunn forretning. Det gjør vi blant annet ved å ta i bruk ny og mer effektiv teknologi. Seadrill har ambisjoner om å være en stor aktør på norsk sokkel, sier Hansen.